Běž do vody! Rázný povel zasviští tichem kolem rybníka jako bič. Na břehu stojí mladá žena v mysliveckém a maďarský krátkosrstý ohař. Bohužel. Ve vodě měl být jeden z nich. „Voda je ještě studená, vůbec se mu tam nechce,“ zoufá si myslivkyně. „Cide, běž do vody,“ zkouší to ještě jednou.

Podobný výjev teď spatříte na mnoha rybnících po celé České republice. Právě totiž ožívá zkoušková sezona myslivecké kynologie. Myslivci se snaží získat pro své psy loveckou upotřebitelnost, která je nezbytnou podmínkou pro jejich uchovnění i odrazem schopností pro reálnou mysliveckou praxi. Ovce použijí jako živé sekačky. Budou se pást na Zelené hoře Přečíst článek › „Na rybník teď chodíme třikrát týdně. Cvičíme práci v hluboké vodě, to je v podstatě chuť do té vody vlézt, plavat a přinést zvěř,“ líčí Renáta Kalinová z Chomutovska. Na vodní práce cvičí myslivci psy především kvůli honům na kachny, kdy pro ulovenou zvěř neváhají jejich čtyřnozí pomocníci doplout i do poloviny rybníka. Dvouletý Cid nakonec po jistém váhání do vody vleze a rychle si zvyká na chlad a mokro. Panička střídavě ukazuje rukama doleva a doprava. „U zkoušek se hodnotí poslušnost. Kam mu ukážu, tam by měl plavat,“ vysvětluje. Šance do budoucna Renáta Kalinová plánuje tento rok absolvovat mimo vodních zkoušek i takzvané podzimní a lesní zkoušky. S Cidem proto trénuje práci v poli i v lese. „Pokud se nám podaří zkoušky získat, je to další cesta k tomu, aby se stal z Cida chovný pes a mohl jezdit za nevěstami,“ říká myslivkyně. Máte nervního psa? Mohou za to i bakterie Přečíst článek › Uchovnění psů je pro myslivce důležité z několika důvodů. „Pokud pes pracuje výborně, chcete od něho mít štěňata, protože je tam předpoklad, že budou také skvělá, navíc je to prostě rodina. Další důvod je chovatelství jako koníček a ambice na úspěšnou chovatelskou stanici,“ líčí Kalinová. „A pro některé je to zajímavé i finančně. Cena štěňat po výborných rodičích z chovatelské stanice se může vyšplhat až na padesát tisíc korun,“ připouští myslivkyně. Štěňata na export Pro Čechy je to značná suma, pro zahraniční klientelu ale naopak často zanedbatelná. A zájem o české chovy v zahraničí rozhodně mají. Potvrzuje to i Maurice Malard z Francie. „Od českých chovatelů vybírám psy už patnáct let,“ vypočítává milovník především německých krátkosrstých ohařů. Králové lesů a polí? Ohař a jezevčík

V současné době se počet loveckých psů v tuzemských honitbách pohybuje kolem 31 tisíc. Největší podíl mají ohaři, kolem 38 procent. Oblíbení jsou také jezevčíci, kteří tvoří 22 procent. Dále je významně zastoupená skupina teriérů.



Počty loveckých psů v honitbách eviduje ministerstvo zemědělství. To také určuje počet, který je pro vykonávání práva myslivosti nutný. Počet 31 tisíc psů ho splňuje na 140 procent. V roce 2019 se počet držitelů loveckého lístku pohyboval kolem 90 tisíc.

(zdroj: CZSO.cz) „Jezdím na memoriály Richarda Knolla a Karla Podhájského, snažím se jezdit i na nominační soutěže, abych viděl psy při výkonu a poznal chovatele,“ popisuje Malard. Psy už si pak cvičí ve Francii sám. „České chovy jsou skvělé a doma ve Francii mají psi skvělé výsledky, získávají šampionské tituly,“ usmívá se. Výcvik na klíč Někteří zájemci ze zahraničí ale volí ještě jinou cestu. Vyberou si u českých chovatelů psa a rovnou ho tu nechají i vycvičit a splnit všechny zkoušky pro uchovnění. Teprve poté si ho berou domů. Je to pro ně pohodlnější, ale někdy také jediný způsob, jak se k dobře vycvičenému psu dostat. Kateřina Krásová: Maximální sazba za týrání zvířat by se měla zvýšit Přečíst článek › „Naše česká myslivost včetně výcviku psů je unikátní, tradiční záležitost. V ostatních zemích mimo Německa, Rakouska a Maďarska se loví hodně odlišně,“ vysvětluje myslivec Jakub Švácha. „Nemají se to kde naučit, ale touží po výborně vycvičeném psovi, který jim bude při lovu pomocníkem. Tak se obracejí k nám,“ říká Švácha. Také podle něj se cena „hotového“ psa může vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Oběšení. Krutý „zvyk“ z jihu Evropy

Výcvik loveckých psů v České republice bývá někdy tvrdý a ne všichni páníčci volí jen cestu cukru, ale také biče. Přesto platí, že pes je nejlepším přítelem myslivce, a jsou, až na výjimky, chováni s láskou a respektem.



Najdeme ale v Evropě místa, kde je pes pouze nástrojem s minimální hodnotou. Ve Španělsku lovci využívají k lovu smečky španělských chrtů galgů a podenců. Cvičí se zejména na lov zajíců a další drobné zvěře. Ve chvíli, kdy se psovi přestane dařit nebo zestárne, podle místních zvyklostí se musí navrátit čest jeho pánovi smrtí psa.



Ta bývá extrémně krutá. Lovci volí pomalé oběšení psa na stromě nebo jeho ubití. Po celém světě proto vznikají organizace na pomoc těmto psům, které organizují adopce. Více zjistíte na Galgovnouzi.cz.

