Jedním z nejčastějších vánočních nešvarů, kterých se dopouští majitelé, je jejich potřeba mazlíčkům přilepšovat. A to velmi nevhodným způsobem. „Vánoce jsou přeci jen jednou za rok,“ řeknou si někteří z nás a nabídnou psovi nebo i kočce obdobnou štědrovečerní večeři, jakou si naservírují na talíř. Tedy osmažený řízek nebo kapra či bramborový salát.

Takové jídlo ale může v zažívacím traktu zvířete i jednorázově způsobit pořádnou neplechu. Dobrý úmysl může skončit cestou na pohotovost. Zvlášť nebezpečné jsou kosti z ryb, které se zvířeti mohou zapíchnout v krku.

Státní veterinární správa doporučila, že pokud chceme psovi či kočce dopřát něco jiného, než je běžné, tak je možné při přípravě masitých jídel dát několik kousků stranou a nabídnout je buď syrové, případně vařené.

„Zkušený chovatel ví, že kočce je možné nabídnout hovězí, ne však už vepřové, to zejména kvůli tučnosti. Psovi také raději libové hovězí. Dobrá je i syrová ryba, sladkovodní i mořská. V žádném případě ale není vhodné předkládat domácím mazlíčkům zbytky z lidského talíře,“ varují veterináři.

Pozor na stromky, ozdoby či svíčky

Pomoc veterináře ale nebudete potřebovat jen v případě nevhodné stravy. Některá zvířata lákají vánoční stromky, ozdoby a různé vánoční dekorace. Některé sváteční rostliny, jako třeba borovice, jmelí nebo cesmína, jsou ale toxické. Oleje z jehličnatých stromků navíc mohou dráždit sliznice, což u zvířat způsobí nadměrné slzení nebo zvracení. Jehličí navíc není snadno stravitelné. Pokud vašeho mazlíčka dekorace lákají, zajistěte, aby k nim neměl snadný přístup.

Riziko představují také hořící svíčky. Hasičští vyšetřovatelé se setkávají s případy, kdy příčinou požáru byl adventní věnec, který ze stolu shodila kočka.

„Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví,“ upozornil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

Na Silvestr se připravte

Novoroční oslavy jsou pak pro většinu mazlíčků kvůli hluku noční můrou. Večerní procházky jsou tak v tomto období tabu. Vezměte psa místo toho na dlouhou dopolední procházku, aby se unavil. Pro jistotu ho přesto mějte stále na vodítku. Pokud víte, že zvíře ohňostroj špatně snáší, připravte mu už několik dní předem klidnější místo. Při samotných oslavách to nepřehánějte s chlácholením.

Tipy na vánoční dárky pro zvířata

Mix oblíbených pamlsků

Ať už o Vánocích obdarujete svého psa nebo kočku či jiné zvíře, dozajista jedním z nejoblíbenějších dárků, jaký jim můžete pod stromeček nadělit, je směs jejich nejoblíbenějších pamlsků. Vzpomeňte si, které vaše zvíře preferuje, poskládejte balíčky do krabice, jež umožní je úhledně zabalit, a nejlepší dárek je na světě. Některé obchody se zbožím pro zvířata toto udělají za vás v nabídce mají již hotové vánočně zabalené sety pamlsků.

Stojany na misky

Tento dárek ocení nejen váš mazlíček, ale také vy sami. Stojany na misky jsou vhodné především pro velká psí plemena. Díky němu totiž nedochází ke zpětnému pohybu rozkousané potravy jícnem, což pomáhá předcházet vzniku torze žaludku. Pro psy je navíc jíst potravu z vyvýšeného místa mnohem pohodlnější. Stojany pořídíte v nejrůznějších variantách a stanou se i hezkým doplňkem do vaší domácnosti.

Maxi tenisák

Hrají si vaši psi rádi s tenisovými míčky? Kupte jim rovnou jeden obrovský. Díky pevnému jádru a svým rozměrům je odolnější vůči kousání. Obří tenisák může mít průměr okolo 25 - 35 centimetrů.

Hračka na čištění zubů

Preferuje váš pes tahání před aportováním? S touto hračkou se už nikdy nebude nudit a vy si odpočinete od této náročné hry, zvlášť pokud váš mazlíček patří mezi plemena vyšší váhové kategorie. Na jednom konci této hračky se nachází vroubkovaný míček, který spojuje pevné lano s přísavkou na druhém konci. Tu pak připevníte na podlahu a zábava může začít.

Čmuchací kobereček

Skvělou pomůckou, jak zaměstnat mozkové závity zvířete, jsou takzvané čmuchací koberečky vhodné pro psy i kočky. Jde o interaktivní hru, kdy mezi třásně koberečku zastrčíte pamlsky a mazlíček si užije spoustu zábavy při jejich objevování.

Natahovací myška

Umožněte vaší domácí kočce stát se lovcem a pořiďte jí natahovací plyšovou myšku. Ta v sobě ukrývá motorek a po natažení jezdí, některé se i otáčí a jezdí různými směry.

Ježíšek v zoo: Chovatelé chystají nadílky pro zvířata

I zvířata v zoologických zahradách dostávají vánoční dárky. Ošetřovatelé pro ně připravují takzvaný enrichment.

CO JE ENRICHMENT?

Enrichment je obohacení a zpestření života zvířat v lidské péči. Jde o napodobení aktivit zvířat z volné přírody tak, aby to zlepšilo kvalitu života zvířat žijících v zajetí. Věnují se mu hlavně právě v zoo. Zábavu lze realizovat mnoha způsoby od návrhu výběhu, přes různé vybavení, hračky či schovávání potravy.

Zoologické zahrady ani svá zvířata neochudí o vánoční dárky. Většina z nich v období Vánoc připravuje vánoční nadílky v podobě oblíbeného krmení, které ale zvířata nedostanou přímo pod nos. Je třeba vynaložit snahu se k dobrotám dostat a v tom je právě vánoční období spojené se zabalenými dárky ideální. Mnohdy ve zvířecích výbězích nechybí ani ozdobený vánoční stromeček plný dobrot. Pracovníci přitom vždy dbají na bezpečí zvířat.

Například ošetřovatelé z děčínské zoo balicí papír potiskli bramborovými tiskátky potravinářským barvivem.

Stromečky plné dobrot

Nadělovalo se tu trochu s předstihem, především kvůli medvědovi Brunovi, který už by mohl každým dnem ulehnout k zimnímu spánku.

„Bruno se ukázal jako skvělý specialista na odzdobování stromečku. Čekal na něj stromeček ozdobený jablky, hruškami a rybami. Jako zpestření jsme mu z kartonu připravili i obrovský perníček,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.

Jako správný strávník vánočních pochutin se projevil i Elvis, kanec prasete visajanského, který ze svého vánočního balíčku jako první snědl své oblíbené vlašské ořechy.

Kde zvířata uvítají vánoční nadílku?

Doma. Řada majitelů na své mazlíčky o Vánocích nezapomíná. Pokud jste dosud zvířatům dárky nenadělovali, zkuste to. Uvidíte, že zvíře brzy pochopí, že i na něj čeká pod stromečkem vždy překvapení, a bude se na každý další dárek těšit.



Na zahradě nebo balkoně. Ptáčkům můžete nachystat do připravených budek či krmítek zob pro venkovní ptactvo. Měkkožraví ptáci si pochutnají třeba na jablkách nebo ovesných vločkách.



V útulcích. Ty uvítají pomoc nejen o Vánocích. Pokud chcete jejich svěřencům něco přinést, zkuste si zjistit, co právě daný útulek nejvíce potřebuje. Pokud si nejste jisti, kvalitní granule tato zařízení uvítají vždy. Některé útulky dávají právě před Vánoci výzvu pro veřejnost na své weby a facebookové stránky.



V zoologických zahradách. Především v nelehké situaci, kdy jsou zoologické zahrady zavřené a přicházejí tak o výtěžek ze vstupného, je pomoc namístě. Pokud se chystáte přinést krmení do zoo, je třeba si například na webu daného zařízení vyhledat kontakt a domluvit se na předání. Pro veřejnost jsou zoo uzavřené, ale uvnitř vždy někdo, kdo se stará o zvířata, bývá. Do zoo můžete nosit například ovoce, zeleninu či tvrdý chléb.



V lesích. O krmení zvěře se starají myslivci a lesníci, hladem tak rozhodně netrpí. Pokud se rozhodnete zvířatům přilepšit, je vhodné se obrátit na místní organizaci, jež má les na starosti. Nevhodným krmením, jako je třeba pečivo, zvířatům uškodíte. Vhodné je v menším množství nadělit ovoce, zeleninu, šrot či obiloviny.



U rybníků. Obecně lze říct, že labutě ani kachny dokrmovat nepotřebují. Pokud chcete přesto ptactvu přilepšit, a pokud už se na březích nenachází jiné krmení, můžete jim přinést speciální granule pro vrubozobé ptáky, obiloviny, listovou zeleninu nebo slupky.