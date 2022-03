1. Nenechávejte je venku

Někdo má psa v bytě, jiný venku v boudě či kotci. Majitelé venku žijících psů by je při teplotách hluboko pod nulou měli pustit třeba do garáže nebo do chodby domu, kde je tepleji. Naopak brát je do obýváku ke krbu není zrovna dobrý nápad, pes by mohl utrpět teplotní šok.