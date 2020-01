O záměru vybudovat ve Zvolenské chodníky informovala radnice už loni. Teď myšlenka nabrala konkrétnější obrysy, radní schválili zpracování projektové dokumentace. Novinkou má být částečné vedení cesty pro pěší mimo stávající silnici, a to na nosnících nad hladinou přehrady. „Chceme cestu kolem přehrady zokruhovat, aby šla bezbariérově obejít,“ popsal radní Petr Židek. Chodník a silnici pak podle něj ještě doplní cyklostezka. „Na dvou místech by se mělo dát po schodech sejít až k vodě, což využijí třeba rybáři,“ podotkl radní.

V létě 2017 nechalo město ulici, která umožňuje jízdu mezi Harcovem a bývalou Textilanou, pro auta zkušebně zavřít. Měsíční experiment podle tehdejšího náměstka Jana Korytáře žádné komplikace nezpůsobil. „A to i přesto, že byl Liberec přes léto plný uzavírek,“ pochvaloval si tehdy Korytář.

Zákaz vjezdu neplánují

Současné vedení ale ulici pro auta trvale zavřít neplánuje. Jedním z důvodů je i to, že aby si mohlo město při rekonstrukci Zvolenské sáhnout na dotace, musí být doprava zachována. V ulici se ale promění dopravní režim, trvalý obousměrný provoz by totiž vybudování chodníků neumožnil.

„Kdybychom to udělali čistě jednosměrně, budou se v druhém směru muset hledat složité objížďky,“ doplnil primátorův náměstek Jiří Šolc.

Obousměrný provoz proto bude zachován, semafory ale do úseku mezi restaurací Bílý Mlýn a hrází pustí auta vždy jen z jednoho směru. „Budou tam chytré semafory s ukazateli času a s čidly, která rozpoznají, že tam auta už nějakou dobu stojí,“ vysvětlil Židek. O tom, za jak dlouho je signalizace do úseku pustí, by měli být řidiči informováni už v navazujících ulicích.

Ve špičce si postojí

Auta budou vpouštěna v proměnném intervalu, takže ve špičkách si řidiči postojí třeba až pět minut, zato v noci, kdy je minimální provoz, by pak přijíždějící auto mělo dostat prioritu automaticky.

Podle Šolce by se ulice mohla opravovat už příští rok. Záležet bude ale i na tom, kdy se Povodí Labe pustí do dlouho připravované rekonstrukce samotné přehrady. Ta měla začít už před dvěma lety, podle aktuálních informací ovšem nezačne ani letos. „Práce budeme chtít sladit, aby se některé činnosti nedělaly duplicitně,“ řekl Židek.

V další fázi by město chtělo upravit i pěšinu na protějším břehu. „Byli bychom rádi, aby tam byl instalovaný nový mobiliář, nové veřejné osvětlení, aby chodníček dostal důstojnější podobu. Když dnes prší, je rozbahněný,“ připomněl Židek.

I o úpravě okolí přehrady se mluví už delší dobu. Kdy k ní skutečně dojde, však stále jasné není.