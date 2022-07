Samotné pítko by mělo být umístěné ve stínu, protože na slunci se voda rychle kazí a odpařuje, a na přehledném místě. Přibližně pět metrů v jeho okolí by neměly růst keře, ve kterých by mohla číhat třeba kočka. Naopak v delší vzdálenosti je růst stromů nebo keřů žádoucí. Ptáci po koupeli rádi využijí úkryt, ve kterém si v klidu vysuší peří a natřou si jej sekretem kostrční žlázy, aby jim nepromokalo. „Odměnou za péči o pítko nám bude každodenní podívaná na pijící a koupající se ptáky, mezi nimiž často najdeme i plaché a skrytě žijící druhy, o jejichž přítomnosti na naší zahradě jsme neměli ani tušení,“ informovala Věra Sychrová z České společnosti ornitologické.

Bolestivá smrt. V lepidle hynou stovky zvířat, stát mění pravidla pro výrobce

Nejen nedostatek vody je příčinou stávajících problémů divokých zvířat. Denně přijímají záchranné stanice desítky ptáčat, která v důsledku rozžhavených hnízdních dutin předčasně opustila hnízdo. Nejvíce trpí rorýsi v dutinách pod rozpálenými střechami domů. „Když vedro nemohou vydržet, tlačí se u vletového otvoru a často vypadnou ven. Takových rorýsků záchranné stanice přijaly za poslední týden více než padesát,“ dodal Stýblo s tím, že stovky dalších mláďat pád z hnízda nepřežily.