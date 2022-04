Ordinace tu zcela skončila 7. února letošního roku, dle věku stomatologa mohla být zavřená už deset let. „Čtyři roky podáváme inzeráty, lobujeme u absolventů stomatologických fakult, snažíme se přesvědčit poslance, ať se něco změní,“ popsal Levinský. Když oslovil Všeobecnou zdravotní pojišťovnu s dotazem, kde je v okolí stomatolog, který nabírá nové pacienty, zjistil, že v Jablonci nad Nisou ani Liberci takový není. „Zatím má dva a půl tisíce bývalých pacientů rychnovského zubaře své karty a dokumentaci na krajském úřadě,“ dodal Levinský.

Podobnou situaci řeší v Desné u Tanvaldu. Odsud po dvouletém působení loni na jaře odešel mladý zubař za láskou svého srdce. Od té doby tady zubaře nemají. „Zkoušíme to stejné jako Rychnov. Navíc nabízíme bydlení, jsme ochotni investovat do co nejmodernějšího vybavení ordinace. Vše je ale marné, už ani nemám sílu to dál zkoušet,“ povzdechl si starosta Desné Jaroslav Kořínek. Podle jeho slov by stačilo, kdyby ve spádové obci, tedy v Tanvaldu, sloužili čtyři zubaři. Léta jsou tu ale jen dva a v současné době nové pacienty nepřijímají. „A tak si lidé pomáhají, jak mohou. Osobně znám rodinu, která jezdí za svým známým zubařem až do Berouna,“ poznamenal Kořínek.

Zubaře hledají i v sousedním Tanvaldu, tady však ještě tři ordinují. „Ale dva jsou už také důchodového věku, zůstávají jen proto, že tu mají skvělé vazby. Takže ano, i my hledáme zubaře, dokonce nabízíme příspěvek ve výši 800 tisíc korun, možnost městského bytu, pomoc s nabytím pozemku pro stavbu rodinného domu. Zájem je ale mizivý,“ popsal starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Situaci monitoruje i Česká stomatologická komora (ČSK) ČR. Podle jejího krajského představitele stomatologa Filipa Špilara je v Libereckém kraji na dvě stě stomatologů, kteří jsou ale hodně centralizovaní ve větších městech. Třeba na Frýdlantsku jsou jen čtyři aktivní zubaři. „Ano, z jednoho pohledu to je bída. Na druhou stranu by bylo dobré, kdyby pacienti byli schopni si za zubařem zajet, stejně tak, jako jedou do většího města na nákup. Vždyť většinou stačí jedna návštěva zubaře za rok,“ popsal Špilar.

Podle oficiálních informací ČSK funguje v České republice 8 a půl tisíce zubařů praktiků, tedy těch, kteří vrtají, léčí a mnohdy i trhají zuby. Na počet obyvatel to je dost. „Především mladí stomatologové raději zůstanou zaměstnaní v stomatologických klinikách ve velkých městech, na venkov se jim nechce. Nejsem slepý ani hluchý, vím, že starostové menších měst mají ze starostí s hledáním zubaře hlavy v dlaních. Změnit by to mohlo ale jen nějaké koncepční řešení,“ doplnil Špilar.

Podobně to vidí i starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Tady hledají zubaře asi 5 let. „Možná by pomohly umístěnky, ale i třeba zrychlení zapojení stomatologů, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny. Teď musí dělat různé zkoušky, dle mého úplně zbytečné,“ přiblížil Demčák.

Pokud má pacient problém najít zubaře, je nejlepší obrátit se na zdravotní pojišťovnu, u které je registrovaný. Ta je ze zákona povinna zajistit dostupnou zdravotní péči. Jenže obyvatele Hejnic a Frýdlantska dnes posílá největší zdravotní pojišťovna VZP až do osmdesát kilometrů vzdálené Mladé Boleslavi.

"Situace se stomatology v Libereckém kraji není příznivá, VZP proto opakovaně vyhlašuje výběrová řízení pro vznik nových ordinací, od roku 2020 v podstatě bez přestávky, a pokračovat v tom bude i letos. Za poslední dva roky se podařilo otevřít sedm nových ordinací v rámci Libereckého kraje, ani jejich kapacita ale nedokáže pokrýt poptávku ze strany pacientů, kteří přišli o svého zubaře například z důvodu odchodu do důchodu," sdělila mluvčí VZP Viktorie Plívová.