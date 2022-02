Při příchodu pacienta do zubní ordinace bolest zubu zázračně ustoupí. Tak zní jeden z Murphyho zákonů. Navzdory tomu by řada lidí přivítala možnost mít vlastního zubního lékaře, který je při akutním problému ošetří. Jenže ti v regionu, kteří mají smlouvu s pojišťovnou, hlásí plno.

Své o tom ví Jakub Rosenbaum z Liberce. Při poslední návštěvě zubařky, ke které chodí celá rodina, na něj čekalo nemilé překvapení. Lékařka mu totiž oznámila, že odchází do důchodu. A v tom okamžiku nastal velký problém. „Ať jsem volal kamkoliv, všude hlásili stop stav. Nakonec se snad podařilo. Jsme v pořadníku na jedné klinice,“ vylíčil Deníku Rosenbaum.

Během hledání se obrátil na svou pojišťovnu, která mu poslala seznamy smluvních lékařů. Tam našel tip na kliniku v České Lípě, kde prý budou nabírat pacienty. „Lékař uvedený ve zmíněném seznamu by neměl pacienta odmítnout převzít do trvalé péče. V opačném případě by si měl vyžádat písemné vyjádření se zdůvodněním odmítnutí,“ sdělila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Mamince dvou synů z Liberce dochází síly. Obrátila se s prosbou na veřejnost

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera je přitom stomatologů rekordně mnoho. Přes tisíc z nich však nemá uzavřenou smlouvu s pojišťovnou. Pacienti si pak platí každý výkon. „Podle mě by lidé oželeli bezplatné jídlo v nemocnici nebo by i snesli regulační poplatky, kdyby tolik nečekali na stomatologa,“ podotkl Šmucler.

Mnozí zubaři by podle něj smlouvu s pojišťovnou přijali, kdyby byla o něco výhodnější. „Stomatologů každý rok nastupuje více, než končí. Je to tedy jen otázka managementu,“ doplnil. Statistiky mu dávají zapravdu. Web cess.cz uvádí, že počet úvazků zubních lékařů v Libereckém kraji vzrostl z počtu 238 v roce 2004 na hodnotu 267 v roce 2017.

Rosenbaumovi vadí hlavně fakt, že v případě akutního problému nemůže navštívit vlastního zubaře. „Modlím se, aby než nás vezmou na kliniku, nebylo potřeba ošetření. Pohotovost funguje pouze o víkendech. Je to, jako by člověk musel čekat se zlomenou rukou na víkend nebo s tím jet do Prahy,“ zdůraznil Liberečan.

Voňavé pivo, čatní, svatby. Levandulovna v podhůří Jizerek má velké plány

Rozhodující roli při hledání zubního lékaře hraje i cena ošetření, protože pojišťovny platí jen to nejzákladnější. Nejnákladnější položkou je tedy čas zubaře. „Každá minuta je drahá, a čím více se dotyčný pacientovi věnuje, tím je to dražší,“ přiblížil Šmucler.

Jeho slova potvrzuje i paní Jana z Liberce, která aktuálně dochází k lékařce kvůli zubnímu můstku. „Kdybychom neměli naspořené peníze, byl by to poměrně velký zásah do rodinného rozpočtu,“ svěřila se.

Deník loni poukázal i na libereckého zubaře, který si vybíral pacienty podle věku a výzvu připomínající inzerát na seznamkách uveřejnil na Facebooku. „Já jako mladý lékař se snažím nabírat mladší lidi z důvodu, že ti starší jsou zvyklí na péči od lékařů z takzvané staré školy, mají svou představu a dochází mezi námi ke vzniku třecích ploch. Tomu bych rád předešel,“ osvětlil tehdy svůj postup Jakub Weltmann.

Zubař z Liberce: Pokud máte hodně kazů, nechoďte ke mně. Vybírá si i podle věku

Vyhráno nemají ani ti, které přepadne bolest zubů o víkendu. V Libereckém kraji jsou dvě zubní pohotovosti, a to v Krajské nemocnici Liberec a v paláci Dunaj, kterou zajišťuje společnost Liberecká dentální. „Neslouží všichni, ale od letošního ledna se to zlepšilo. Lékaři byli osloveni dopisem Libereckého kraje, aby se zapojili. Samozřejmě by jich mohlo být více, pak by na ně vycházely služby sporadicky,“ vysvětlil krajský radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.