Michal David v jedné ze svých písní zpívá, že láska je největší z jeho nálezů a ztrát. Na městských úřadech mají ztráty poněkud méně poetickou podobu. Přestože se stále najdou poctiví nálezci a ztracené předměty odevzdají, většina z nich skončí v likvidaci.

V krajském městě patří k nejčastějším nálezům peněženky, mobilní telefony a klíče. Za loňský rok zapsali do evidence 279 ztracených předmětů a nyní jich zatím evidují 25. Oproti loňsku to je pokles, pravděpodobně způsobený aktuální situací a souvisejícími opatřeními. „Mezi kuriózní nálezy z minulosti patří sněžná fréza, protéza dolní končetiny nebo plechový regál, který ztratil projíždějící vůz,“ řekla vedoucí libereckého správního a živnostenského odboru Jitka Štíchová.

Po uplynutí lhůty tří let, kterou stanovuje občanský zákoník, se stávají ztracené věci majetkem obce. Liberecký magistrát nabízí použitelné věci k prodeji v simulované dražbě. „Výtěžek je pak formou daru poskytnut organizaci s působností na území města. Jedná se převážně o sociální či zdravotnická zařízení,“ upřesnila Štíchová s tím, že zhruba v polovině případů se podaří nález vrátit majiteli.

V sousedním Jablonci nad Nisou se vrátí ztracené věci zhruba ve třetině případů. Jelikož většina nálezů je poškozená, znečistěná nebo zcela nepoužitelná, skončí ve sběru a tříděném odpadu. „Finanční hotovost se připíše na účet města, o ostatních věcech rozhoduje likvidační komise,“ podotkla mluvčí města Jana Fričová. Lidé k nim nosí kromě klíčů a mobilů i jízdní kola, elektrokolo či dokonce sekačku. „V minulosti se objevila zubní protéza nebo šiška salámu,“ dodala Fričová.

Ve Frýdlantu plánují v blízké budoucnosti zavést do praxe poznatky, které získali na on-line školení. Budou více obezřetní v přijímání věcí, které často ani nálezem nejsou. Příkladem může být „podivná“ prázdná kabelka, kterou spíše někdo vyhodil, než ztratil. „Zajímavé je to s klíči. Pro ty, kdo je ztrácejí, je ideální, když jejich klíče jsou něčím zvláštní, co vědí jen oni, nebo když obsahují bezpečný identifikátor, např. růžovou bambulku,“ podotkla vedoucí odboru kanceláře úřadu Alena Švejdová.

Mezi klasickými nálezy vyčnívaly urna s ostatky, klíče od trezoru nebo velké klubko vypreparovaných měděných drátů. „Loni byl každý sedmý nález vyzvednut svým majitelem. Odměnou nám pak je pohled na radost spokojeného majitele,“ zdůraznila Švejdová.

V České Lípě patří k nedávno odevzdaným předmětům například stírací los, sáňky nebo boby. Klasický soupis narušil nalezený hasicí přístroj nebo plynová zbraň. „Přibližně 40 % věcí se vrátí majiteli. Po třech letech darujeme některé předměty Farní charitě Česká Lípa, jiné skartujeme či zlikvidujeme,“ doplnila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.