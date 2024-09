Kvůli extrémnímu počasí se v sobotu nepojede ani stokilometrový cyklistický závod Road Classics z Liberce přes Jizerské hory zpět s dojezdem na Ještěd. “Bezpečnost a vaše zdraví jsou nejvyšší prioritou. Silniční cyklistika bude vždy rizikový sport, nicméně za hlášených podmínek by toto riziko výrazně přesáhlo obvyklou hranici,” napsali organizátoři na facebook. Na start se mělo postavit kolem 1000 závodníků.

Organizátoři mají ale pro účastníky zájezdu i dobrou zprávu, akce se neruší úplně, ale přesouvá se na 19. října. “Uvědomujeme si, že tento termín může mít určitá úskalí, ale dříve realizace akce tohoto rozsahu není možná,” dodali. Komu nový termín nevyhovuje, může převést startovné bez poplatku na jakoukoli jinou osobu, nebo si vybrat jeden ze závodů příštího ročníku, jakmile budou spuštěny registrace.

"My jsme rádi, že pořadatelé se k tomu kroku rozhodli, protože pokud se naplní výstrahy meteorologů, tak to počasí opravdu nebude hezké a nebyla by zaručena bezpečnost závodníků, o které jde především," řekl náměstek primátora Liberce Adam Lenert (ANO).

Do provozu nevyjedou ani autobusy obsluhující turistické linky. Nepojedou linky 991 a 995, které obsluhují Zlaté Návrší. To stejné se týká linky 79, která zajíždí na Ještěd. Nebude obsluhována Smědava, na lince 650 bude následující opatření: všechny spoje na Smědavu budou zkráceny do zastávky Bílý Potok, u Krakonoše, spoj 110 z Frýdlantu do Liberce nepojede, spoj 101 s odjezdem v 8:25 z Liberce v bude zkrácen do Frýdlantu, odkud odjede dle platného času, přeprava jízdních kol není zajištěna.

Kvůli počasí se nebude konat Burger festival u nákupního centra Géčko v Liberci. Organizátoři ho přesunuli o týden, nový termín je tedy 20. až 22. září.

Liberecký dopravní podnik zrušil plánovaný den otevřených dveří.

V Hrádku nad Nisou se dožínky rozhodli přesunout z hasičské louky pod střechu kulturního domu Beseda, v Jablonci nad Nisou zrušili venkovní program Dnů evropského dědictví.

Organizátoři kvůli počasí zrušili například i víkendovou pouť ve Vísce ve Frýdlantském výběžku nebo čtvrteční buřtiádu pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou. Mimo provoz bude od pátku do neděle také například lanová dráha na Tanvaldském Špičáku v Jizerských horách.

Svou akci zrušila kvůli počasí i horská služba

Zrušen je kvůli předpovědi počasí také 45. ročník Mezinárodní soutěže Horských služeb v Jizerských horách. Měl se konat tento víkend 13. až 15. září tradičně v lokalitě Bílý Potok. “Pevně věříme, že příští rok budeme moci opět závodit,” napsali organizátoři na sociální síti X.

Meteorologové vydali ve středu 11. září odpoledne výstrahu na povodňové ohrožení s extrémním stupněm nebezpečí, která začne od pátku platit zejména pro východní polovinu republiky. Ve čtvrtek mají přijít vydatné deště, které mohou výrazně zvednout hladiny řek. "V jihovýchodní polovině území a na horách na severovýchodě a severu Čech jsou očekávané úhrny mezi 150 až 250 milimetry za čtyři dny. Největší srážkové úhrny očekáváme v oblasti Jeseníků, a to přes 300 milimetrů," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Liberecký kraj zažil podobné extrémní počasí v srpnu 2010, kdy za dva víkendové dny spadlo na některých místech až 220 milimetrů srážek. Blesková povodeň si tehdy v kraji vyžádala pět lidských životů. Zasáhla 81 měst a obcí na více než polovině území kraje. Zničila silnice a mosty, na 2000 lidí vyhnala z domovů. Voda vzala sedm domů a další desítky jich musely být strženy. Za své vzaly při povodni desítky kilometrů silnic, živel strhnul osm důležitých mostů a přerušil dopravu na pěti železničních tratích. Po velké vodě zůstaly tehdy škody za 8,2 miliardy korun.

