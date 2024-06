Měla to být pohodová nedělní akce, během které si hlavně rodiče s dětmi užijí společný čas a vytvoří si památeční vzpomínky. Nakonec Dětský den v Zámeckém parku ve Vratislavicích nad Nisou nabral úplně jiný směr, když blesk zasáhl strom, pod kterým stáli návštěvníci.

Blesk. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Slávik Matej

Mezi nimi byla i trenérka Michaela z Liberce, které na akci dorazila s manželem, synem a přáteli. Chtěli oslavit společně dětský den a užít si vystoupení. Radary ukazovaly lehký deštík a nic nenasvědčovala tomu, že přijde bouřka, která řadě z nich připraví dramatické okamžiky a vepíše se jim navždy do paměti. „Samotnému úderu nic nepředcházelo. Najednou začalo intenzivně pršet a lidé se utíkali schovat pod stromy a stany. Žádné hřmění nebylo slyšet. Nikdo nečekal, co přijde,“ zavzpomínala návštěvnice s tím, že si většina uvědomovala, že se nemají během bouřky schovávat pod stromy. „Jak říkám, byl to jen déšť. A byl to okamžik,“ doplnila.

Najednou se zablýsklo a do stromu udeřil blesk. Osudová rána si vyžádala dvaadvacet zraněných, někteří museli být resuscitováni a mezi zraněnými nechyběly ani děti. Michaela, která sama stála pod dotyčným stromem, si doteď vše vybavuje. „Téměř všichni se skáceli k zemi, několik lidí upadlo do bezvědomí. Já sama jsem na chvíli trpěla paralýzou. Rána to byla tak velká, že vás zabolelo celé tělo,“ popsala osudový okamžik. Po nešťastné události nevypukla panika, podle trenérky neskutečné množství lidí vyrazilo na pomoc zraněným, a to včetně starosty Vratislavic nad Nisou a sportovního referenta. „Těm patří můj obdiv. Ovšem nepříjemné bylo, když si nás ostatní natáčeli, to mi připadá jako hyenismus,“ zdůraznila.

Nikdo ze zraněných není aktuálně v ohrožení života a většinu z nich lékaři po kontrolních vyšetření propustili domů. „Bylo opravdu strašné, když vidíte, že tam máte rodinu a oživují vám vaše holčičky. Nejhůře na tom byla naše juniorka, kterou oživoval nejprve můj manžel, který patřil taky mezi zasažené, poté zdravotní sestřička z liberecké nemocnice a další tým lidí. Naštěstí to zvládli a slečna je v pořádku,“ svěřila se Michaela s tím, že všem spadl kámen ze srdce, když se dozvěděli, že jsou všichni víceméně v pořádku.

Zdroj: HZS LK

Jak sama přiznala, ránu utrpěla i psychická stránka, přesto věří v lepší zítřky. Šílenou událost má stále živě před očima a přehrává si ji v hlavě. Nepomáhají ani negativní komentáře lidí, kteří se podivují nad tím, proč na akci vůbec šli, popřípadě proč se schovali pod stromy. „Žádnou bouřku jsme neslyšeli. Začal slejvák a my jsme se na místě zasekli, měli jsme v plánu běžet do přilehlé sokolovny. A pak přišla první, osudová rána,“ osvětlila.

Zároveň nešetří chválou na záchranáře, kteří se na místě o všechny zraněné starali a nabídli jim jak fyzickou, tak psychickou podporu. Též vyzdvihla úžasný přístup lékařů v Krajské nemocnici Liberec, která kvůli události vyhlásila traumatologický plán. „Všichni odvedli velice profesionální práci. Smekám a rovněž patří velké poděkování záchranářům, kteří nebyli v práci, ale v civilu a okamžitě naskočili pomáhat. Myslím, že i díky nim někteří lidé žijí,“ podotkla Michaela.

A jak se staví k tomu, že podle mnohých měl organizátor kvůli předpovědi počasí akci zrušit? „Organizátoři vynaložili spoustu sil, aby vytvořili dětem úsměvy na tváři, a místo toho se dočkají jen kritiky. Ale přitom tam bylo narváno. Nikdo nemohl čekat, jak to dopadne, a že bude bouřka. Pozdě bycha honit, stalo se. Myslím si, že rodinám, které to zasáhlo, by pomohlo povzbuzení a ne trapné hejtování,“ uzavřela.