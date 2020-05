Soud neuznal jako důkaz pořízené odposlechy. Předseda senátu Petr Neumann poukázal na to, že odůvodnění příkazu odposlechů ze strany Okresního soudu v Jablonci na Nisou bylo nedostatečné. Povolení k nim dostali policisté podle soudu v rozporu se zákonem.

„Také věc úplatků se pohybuje ve sféře úvah. Neví se kdy, kde, kolik a kým byly předány,“ řekl soudce. „Z projektu vyndat peníze, v tomto případě 17 milionů ze 64, aby člověk mohl rozdávat úplatky, prostě finančně nejde. Úplatky jsou něco jako vražda bez mrtvoly,“ dodal.

Hejtman verdikt přivítal. „Po pěti a půl letech nespravedlivého procesu jsem s výrokem spokojený. Jsem spokojený i s tím, že soud konstatoval, že se čin vůbec nestal. Potvrzuje to má slova o tom, že jsem nic nezákonného neudělal. Žádný úplatek jsem nepřijal a ani ho po nikom nepožadoval. Žádného trestného činu jsem se nedopustil,“ reagoval Půta.

Podle státního zástupce se Půta dopustil závažné korupční činnosti s vysokou společenskou škodlivostí. Na úplatcích měl získat 830 tisíc korun. Za zmanipulování zakázky hrazené z evropských dotací a zneužití pravomoci pro něj navrhoval pět let vězení a sedm let zákazu činnosti. Půta po celou dobu vinu odmítal.

„Chodím k tomuto soudu se základní důvěrou ve spravedlnost. Aktivně jsem využíval možnost vystupovat a komentovat důkazy a vystoupení svědků, které se mě týkají. Nevěřím tomu, že v téhle zemi můžete být v roce 2020 odsouzeni za něco, co jste v roce 2013 neudělali a pro co tedy logicky nepředložila obžaloba žádné důkazy kromě spekulací,“ uvedl ve své závěrečné řeči hejtman. Zapravdu mu dal i trestní senát. „ Obviněný neměl jak ovlivnit rozhodování Regionální rady ROP Severovýchod. Je to potvrzeno všemi, co tam kdy jednali,“ zdůraznil Neumann.

S rozsudkem státní zástupce nesouhlasí. „Rozhodnutí soudu o nepoužitelnosti odposlechů považuji do značné míry za překvapivé. Takto mohlo být rozhodnuto už na začátku roku 2018, kdy začínalo hlavní přelíčení,“ prohlásil.

Hejtman poděkoval své rodině, ženě i přátelům, že po celou dobu mediální a politické štvanice stáli při něm. Podporu mu vyjádřil i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Martina Půtu znám jako schopného a pracovitého hejtmana, za kterým jsou vidět výsledky usilovné a koncepční práce ve vedení Libereckého kraje. Proto jsem od počátku věřil, že nic nezákonného neudělal. Jsem moc rád, že se dnes po jednání soudu ukázalo, že je Martin nevinný. Že u nás stále nelze člověka odsoudit bez důkazů, jen na základě spekulací či závisti svých konkurentů. Že spravedlnost existuje,“ uvedl politik na svém facebookovém profilu.

Aféra kolem přestavby kostela svaté Maří Magdaleny za 65 milionů korun se táhla už od roku 2014. Projekt připravila společnost Geotermální energie pro občany, která byla společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav mezi obžalovanými. Posledně jmenovaná firma se přidala k řízení i jako poškozená strana a požaduje náhradu škody ve výši 43,5 milionu korun.