ČEZ Distribuce ve 13:00 vyhlásila kalamitní stav také v Libereckém kraji. „V Libereckém kraji řešíme 37 poruch vedení a bez elektřiny je 38 tisíc odběrných míst,“ informoval mluvčí ČEZu Soňa Holingerová.

V Hrádku nad Nisou uzavřeli zdejší hřbitov. Důvodem je poškození hlavní lodi vstupu silným větrem. „Část plechů odlétla do okolí a část ještě zůstala na střeše, ovšem vzhledem k počasí stále hrozí pádem a tím i nebezpečím možného úrazu,“ uvedl starosta Josef Horinka. Hřbitov bude uzavřený po zbytek dnešního dne. Zákaz vstupu dnes platí také na městské hřbitovy v Liberci. Informovala o tom mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Omezení výuky

Dopoledne vítr na Liberecku působil komplikace především v dopravě, omezil také výuku na některých školách. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta vydal v neděli v jedenáct hodin večer prohlášení, v němž doporučil, aby rodiče žáků všech typů škol nechali své děti v pondělí doma. „Absence dětí bude omluvená. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě,“ uvedl hejtman. A mnozí rodiče poslechli.

Například do základní školy v Chrastavě tak podle jejího ředitele Aleše Trpišovského dorazila jen asi čtvrtina žáků. „Výuka probíhá v omezeném režimu, o děti, které přišly, jsme se postarali,“ řekl Trpišovský. Základní škola v Křižanech-Žibřidicích pak preventivně zrušila výuku úplně, její vedení na webových stránkách uvedlo, že zajistí jen minimální provoz pro děti, které by přesto přišly.

Zatímco některé děti si tak užily neplánované prázdniny, jiné do školy normálně zamířily. „Ráno jsme podívali z okna a nehla se ani větev, dcera to má do školy pár metrů,“ popsala jedna z libereckých maminek, která svou ratolest do školy poslala.

Právě v Liberci se totiž varování meteorologů téměř nenaplnilo a k výraznějším komplikacím nedocházelo. Hasiči vyjížděli především na jiných místech kraje. V deset hodin dopoledne hlásili v souvislosti s větrem 85 zásahů. „Jedná se zejména o popadané stromy na komunikaci,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Hložková. V Raspenavě pak spadl strom na rodinný dům, to se obešlo bez zranění.

Hasiči kvůli popadaným stromům na několik hodin uzavřeli silnici z Chrastavy do Kryštofova Údolí. Zcela zavřená zůstala liberecká zoologická zahrada.

Komplikace na železnici

Problémy se objevovaly na železnici, kde vlaky nabíraly velká zpoždění, především ale kvůli preventivnímu snížení rychlosti. Dopravce Die Länderbahn, který jezdí na trati z Liberce přes Hrádek nad Nisou do Německa, zastavil už v neděli provoz na německém území. V pondělí ráno pak zrušil vlaky i na českém úseku, některé nahradil autobusy. Provoz byl obnoven až v dopoledních hodinách.

Na libereckém nádraží proto v pondělí ráno panoval menší ruch než obvykle, někteří zřejmě zůstali doma rovnou, jiní si zajišťovali náhradní odvoz po pohledu na tabuli se zpožděními. Nejvyšší měly vlaky na trati do Frýdlantu, jezdily totiž sníženou rychlostí. Spoje nabíraly až hodinová zpoždění, některé byly odřeknuty bez náhrady.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před extrémně silným větrem zůstává na Liberecku v platnosti do pondělních 13:00, do 17:00 pak bude v platnosti výstraha před velmi silným větrem. Před silným větrem pak meteorologové varují až do úterního večera.