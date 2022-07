„Intenzívně pracujeme jak na zlepšování současného areálu zoologické zahrady, tak na její rozvojové části. V současné době běží tři soutěže na projektování a postupně přibydou další. Návštěvníci postupně každý rok budou moci sledovat její proměnu a těšit se z návštěvy. Že se to skutečně děje, mohou vidět již dnes v dětském koutku“, řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na celkem pěti panelech instalovaných na plotě v parku v Riegrově ulici, nedaleko bývalého vstupu, se veřejnost může seznámit s některými investičními projekty, které Zoo Liberec plánuje realizovat do roku 2025. Mezi ně patří například stavba chovatelského zázemí a expozic pro novozélandské papoušky nestory kea, která by mohla být zahájena ještě v tomto roce. Další letošní novinkou bude i nové moderní bistro s venkovním posezením, jež se pro návštěvníky připravuje v dolní části zoo naproti voliérám dravých ptáků. Mezi další rozpracované projekty patří také rekonstrukce pavilonu žiraf, kompletní přestavba pavilonu levhartů s výstavbou nového venkovního výběhu nebo oprava Labutího jezera, kde vznikne nové chovatelské zázemí a zimoviště pro lemury a pelikány. Rekonstrukcí současného objektu karantény a izolace pro nově dovezená zvířata u Střediska ekologické výchovy Divizna plánuje Zoo Liberec ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí adaptovat tyto prostory pro účely záchranného centra pro státem zabavené šelmy. Největším projektem, který zoo v dalších letech chystá, je rozšíření o nové cca 12 hektarové území. To nese název Údolí ohrožené divočiny a se stávajícím areálem bude propojeno mostem přes Sovovu ulici.

Prezentace Vize 2025 přináší nejenom stručný popis a záměr jednotlivých projektů, ale i vizualizaci všech plánovaných stavebních úprav. „Prezentací rozvojových záměrů plníme slib veřejnosti, který jsme dali při převodu Zoo Liberec a Botanické zahrady Liberec do správy Libereckému kraji. Na modernizaci a rozšíření současného areálu zoologické zahrady v okolí bývalého lesního amfiteátru půjde v následujících 10 letech cca 500 milionů a město Liberec se bude na investicích podílet zhruba polovinou. Zároveň nám přísluší právo spolurozhodovat o tom, jak budou městské peníze investovány,“ uvedl primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník.

Společně s instalací panelů spustila liberecká zahrada i novou sekci na svých webových stránkách s názvem Budoucnost zoo. Ta obsahuje detailnější popis všech zmíněných projektů a bude průběžně doplňována o aktuální informace o stavebním vývoji. Na webových stránkách je také zveřejněn kontakt, kam veřejnost může zasílat své případné připomínky či dotazy k plánovanému rozvoji a projektům.