Zoologická zahrada v Liberci má naději na rozšíření. Na minulém zasedání městské zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby úředníci ve zkráceném postupu připravili dílčí změnu územního plánu, která dovoluje zastavět pozemky kolem amfiteátru a vybudovat zde avizované Údolí ohrožené divočiny. Druhá změna se týká prostoru mezi ulicemi Bendlova a Fibichova, kde by měl vyrůst parkovací dům, který by využívala Technická univerzita i návštěvníci zoo.

Podle ředitele zoo Davida Nejedla je rozšíření zahrady nezbytné pro její další budoucnost. „Bude se měnit legislativa a zpřísní se chov volně žijících zvířat v lidské péči. Další variantou už by bylo jen snížení počtu chovaných druhů v nynějším areálu,“ vysvětlil ředitel, který zatím netuší, kolik bude rozšíření areálu stát. „Nemělo by to stát stovky milionů,“ sdělil Nejedlo. Zoo chce podle něj jít cestou relativně levných, velkých, přírodních expozic, do kterých by přestěhovali chladnomilné druhy zvířat, jako je tygr ussurijský, medvěd hnědý, vlk nebo zubr.

Zábor deseti hektarů městské zeleně se ale nelíbí opozici z řad zastupitelů Změny pro Liberec, kteří také návrh nepodpořili nebo se zdrželi hlasování. „Mám problém s tím, že by se měly zaplotit městské lesy, z velké části vykácet a znepřístupnit tak veřejnosti,“ vysvětlil zastupitel Ondřej Petrovský.

Návrh, aby se z bývalého amfiteátru stal prostor pro sokolnické ukázky, pak považuje za úplnou zvrhlost.

Podle Nejedla bude využití místa širší, nemůže se však jednat o hlučné akce, jako jsou například koncerty nebo filmové projekce. „Na podobné kulturní akce v Liberci kapacity pořád jsou. Kromě toho je hned v sousedství Kulturní centrum Lidové sady,“ dodal ředitel.

Kdy by se návštěvníci Údolím ohrožené divočiny měli poprvé projít, není zatím jisté. Nejprve bude podle Nejedla nutné zjistit, kolik bude vlastně stát.

Problém mají někteří zastupitelé i s plánovanou výstavbou parkovacího domu, jenž by měl vyřešit letitý problém s nedostatkem parkovacích míst hlavně během letní sezóny. „Větší smysl dává využít už existující plochy kolem příjezdové cesty do amfiteátru k přechodnému parkování, protože návštěvníci vždycky nejprve směřují tam, kde je od parkoviště ke vstupu co nejblíže,“ shrnul další zastupitel za Změnu Josef Šedlbauer. Podle něj je velké parkoviště ve Fibichově ulici po většinu roku prázdné.

Nejedlo to však vidí jinak. „Poslední dobou přibývá dnů i mimo sezónu, kdy bývá parkoviště přímo u zahrady plné,“ dodal ředitel. Parkovací dům bude podle něj vytížený po celý rok, protože v nejvíce exponovaném období přes léto jej univerzita nebude využívat, a naopak.