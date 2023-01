Čtyři jedinci pralesniček harlekýn obývají nové terárium ve spodní části pavilonu, zatímco trojice mláďat pralesniček barvířských se usídlila ve velkém paludáriu. Liberecká zoo získala pralesničky harlekýn z Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou.

Pralesnička harlekýn je drobná, černožlutá žabka, která se přirozeně vyskytuje poblíž potoků a řek v tropických lesích Venezuely, Kolumbie, Brazílie a Guyany. „Své výrazné zbarvení pralesnička využívá jako výstrahu, která má varovat případné predátory, že se jedná o jedovatou a nebezpečnou žábu. V přírodě se pralesničkám harlekýn totiž na kůži vytváří toxický kožní sekret, který získávají ze své potravy, především z mravenců a brouků z čeledi bradavičníkovití,“ informovala zooložka Petra Hnidová. Jedinci obývající libereckou zoo ale jedovatí nejsou, protože v chovech v lidské péči žáby v důsledku jiné stravy tuto svoji schopnost a toxicitu ztrácí. Společně s pralesničkou strašnou se řadí mezi tzv. šípové žáby, jejichž jed využívají některé kmeny indiánů na potírání hrotů šípů k lovu. „Amazonští indiáni zahřívají žáby nad ohněm a stékající jed zachytávají do nádob,“ dodala Hnidová.

Pralesnička barvířská.Zdroj: Zoo Liberec

Na začátku roku začala liberecká zoo s chovem pralesničky barvířské, která vytváří více než čtyřicet různých barevných forem. Jedná se o černo-žluto-modrou drobnou žábu, která dorůstá do velikosti 3,5 až 6 centimetrů. „Samečci bývají drobnější než samičky a mají větší přísavky na prstech předních končetin. Pomáhají nosit pulce na zádech do bromélií nebo do dutin stromů naplněných vodou, kde pak pulci dokončují přeměnu v malé žabky,“ podotkla zooložka s tím, že se jedná o jedovaté žáby. Zoo Liberec získala tři jedince ze Zoo Plzeň.

„Těší mě, že se nám dlouhodobě daří naše návštěvníky seznamovat s novými nevšedními druhy zvířat. A v případě žab se nejedná o poslední zvířata v tomto roce. Během jara bychom rádi veřejnosti představili zcela nové chovatelské zázemí a expozice, které vzniknou v pavilonu ZooExpo a budou věnované právě těmto obojživelníkům. Domov tam najde více než desítka nových unikátních druhů žab,“ dodal ředitel David Nejedlo.