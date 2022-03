Takin čínskýZdroj: Jitka AmbrožováPři první veterinární kontrole bylo zjištěno, že nové přírůstky jsou dva samečci a dvě samičky. „Mláďata si spolu po celý den hrají a jako dozor mají u sebe vždy jednu ze samic, která je hlídá. Ve výběhu to tak vypadá jak v mateřské školce,“ směje se hlavní zoolog a mezinárodní koordinátor chovu takinů čínských Luboš Melichar.

V současné době jsou potomci libereckých takinů k vidění i v šestnácti dalších evropských zoo, ale například i v Batu Secret Zoo v Indonésii nebo v zoologické zahradě San Diego v USA. Za dvacet let chovu se v zoo pod Ještědem narodilo celkem 48 mláďat, což ji řadí na první příčku nejúspěšnějších světových chovatelů tohoto ohroženého asijského sudokopytníka.

„Ani letošní mláďata v naší zoo pravděpodobně nezůstanou trvale. Ještě před dosažením pohlavní dospělosti, která u tohoto druhu nastává do věku tří let, je coby koordinátor chovu doporučím k transportu do některé z evropských zoo sdružených v EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií),“ doplnil Melichar.