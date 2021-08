V obou případech se jedná o samičky, které jsou velice cenné pro posílení populace. Ve volné přírodě na východě Afriky totiž přežívá pouhých několik set posledních jedinců.

Hříbě osla somálského přišlo na svět 4. srpna a jedná se o samičku. „Z klisničky máme obrovskou radost, protože od roku 2006 je to teprve druhá samice, co se u nás narodila. Dokonce jsme měli dlouhé jedenáctileté období, kdy se u nás rodili samí hřebci. Bylo jich celkem 13 v řadě,“ podotkl zoolog Luboš Melichar.

V Zoo Liberec chovají osly somálské od roku 1991 a od té doby zde přišlo na svět celkem 28 mláďat.

Druhým čerstvým přírůstkem je samička ohrožené zebry bezhřívé. Její první dny doprovázela řada komplikací. „Hříbě po narození vážilo jen málo přes 20 kilogramů, což je téměř o polovinu méně, než je běžná porodní váha. Matkou je navíc starší samice, které se jedenáct let nepodařilo zabřeznout,“ sdělil Melichar. Přestože první dny nebyly snadné, nyní se zdá, že mládě prospívá a postupně přibývá na váze. Vyhráno ale stále ještě není.

Zebra bezhřívá je jedním z pěti poddruhů zebry stepní. Ve volné přírodě se vyskytuje už jen na území severní a severovýchodní Ugandy a i v zoologických zahradách je k vidění pouze zřídka. V současné době žije v deseti světových institucích 44 jedinců. Z tohoto počtu je ale třeba odečíst ještě zvířata neschopná dalšího chovu, tedy ta příliš stará či zdravotně hendikepovaná, a chovatelsky perspektivní část celosvětové populace zeber bezhřívých tak čítá jen něco málo přes 20 zvířat.

Zoo Liberec je zároveň zapojena do projektu na záchranu zeber bezhřívých přímo ve volné přírodě. S cílem zmapovat oblast výskytu a početnost populace volně žijících zeber bezhřívých podnikl v roce 2019 Luboš Melichar společně s dalšími českými zoology expedici přímo do Ugandy. „Výprava potvrdila výskyt těchto zvířat nejen v národním parku Kidepo Valley, ale i v rezervaci Pian Upe, kde byly odborníky považovány za už vyhubené. Podle odhadů účastníků expedice by tak ve volné přírodě mohlo žít až 300 jedinců,“ řekla mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová.

Dalšími přírůstky, které se v liberecké zoo v průběhu léta také narodily, jsou dvě samičky kozorožce dagestánského a dvě čerstvá mláďata nyaly nížinné, samec a samička.