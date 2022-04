Mezi nejčerstvější přírůstky patří například dva buvolci běločelí, dvě zebry Chapmanovy, dva výři velcí západosibiřtí, tamarín pinčí nebo kosman zakrslý. Historicky poprvé se mládě narodilo také u margayů, neboli ocelotů dlouhoocasých, s jejichž chovem začala liberecká zahrada na podzim roku 2020. Jeho narození bylo pro chovatel událostí a protože jej nechtěli nijak ohrozit, nechali nezkušenému páru nějaký čas, než se do jejich výběhu šli na mládě podívat.

„O přítomnosti mláděte jsme věděli díky specifickému zvuku, který z boudy margayů vycházel. Vzhledem k tomu, že se jedná o prvorodiče, první bleskovou veterinární kontrolu provedeme až po odčervení a vakcinaci, která se provádí ve 6 týdnech věku mláděte. Přestože se zdá, že malý ocelot zdárně prospívá, matka s mládětem zatím zůstává stále v bezpečí zázemí,“ řekl zoolog Luboš Melichar. Chov margayů nebo jinak ocelotů v zoologických zahradách patří do evropského záchovného programu (EEP), což znamená, že je odborně řízen koordinátorem chovu. Ten také doporučí, kam by měl být již odchovaný ocelot následně umístěn, aby posílil populaci tohoto druhu v lidské péči.

Tradičně mezi mláďata, která jsou už od útlého dětství k vidění ve výbězích, patří kopytníci. Nyní se v liberecké zoologické zahradě těší z narození dvou zeber Chapmanových, které zde chovají už od roku 1970. První z nich přišlo na svět 6. února a druhé o pár týdnů později, a to 19. března. Pozorný návštěvník si u mladšího hřebečka může všimnout drobné anomálie. Mládě je světleji zbarvené, má modré duhovky i světlejší sliznice. „Není to poprvé, co se u nás narodila modrooká zebra. Podobně odlišní jedinci přišli stejnému otci na svět i letech 2016 a 2019. Světlé zbarvení srsti, očí i sliznice je způsobeno menším množstvím přírodního barviva melaninu v těle a zvířatům nezpůsobuje žádné zdravotní problémy či komplikace,“ vysvětlil Melichar.

Ve společném výběhu se zebrami je možné pozorovat i další mláďata, tentokrát buvolce běločelého. „I když se obě mají čile k světu, z bezpečnostních důvodů je nyní držíme stranou od zeber. Návštěvníci je mohou ve výběhu spatřit vždy každé ráno, než jsou vypuštěny zebry, nebo pak v průběhu dne v odstavných dvorcích na okraji výběhu. Divoké a pohyb milující zebry by jim v tuto chvíli mohly vážně ublížit,“ vysvětluje zoolog.

Další mláďata jsou také k vidění ve výběhu takinů čínských, v expozici výrů velkých západosibiřských nebo primátů kosmanů zakrslých, tamarínů pinčích a paviánů pláštíkových.

„Jaro je z pohledu návštěvníků zoologických zahrad velmi zajímavé období mimo jiné proto, že se rodí mláďata mnoha druhů, a tak je možné čerstvé přírůstky vidět. Naše zahrada není výjimkou,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Veřejnost, která se zajímá o dění v zahradě, má možnost si poslechnout novinky a zajímavosti nejen o mláďatech, ale i další radosti a starosti Zoo Liberec na opět pravidelných besedách s libereckými zoology. Besedy s názvem ZooObjektiv se konají vždy každou druhou středu v měsíci od 18.00 v pavilonu ZooEXPO. Vstup je zdarma.