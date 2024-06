Právě ona stanovuje, jaké krmivo zvíře dostane, jaké komponenty ho budou tvořit a v jakém množství. Dávky upravuje podle ročního období a fyzického stavu strávníka. Výživu je potřeba přizpůsobovat také věku zvířat, stejně jako u lidí se mění se stářím jejich metabolismus a živinové nároky.

Jiné krmivo tak dostane mládě než dospělý jedinec. „Nejvíce se to mění u velkých šelem, kde reagujeme na to, jak potravu přijímají, v jaké jsou kondici, ale také jaké je počasí. Pokud jsou vysoké teploty, tak nebudou žrát jako obvykle,“ podotkla. Krmivo se mění i u nemocných zvířat.

Případné léky se snaží podat nemocným například v ovoci, v případě lachtanů je schovají do ryby. „Celková výživa je především o tom, že člověk musí znát fyziologii zvířat, znát potravní ekologii a přenést ji do praxe tak, aby odpovídala i legislativě, a samozřejmě hlídat rozpočet a to vše skloubit dohromady,“ zdůraznila.

Mezi náročné obyvatele zoo patří například mravenečník, pro kterého musí kupovat speciální krmnou směs, která dokáže nutričně pokrýt složení termitů. Obdobný případ představují sobi, kteří se ve volné přírodě živí v zimě lišejníkem.

„Mezi nejnákladnější položky patří krmivo pro masožravce a pak samozřejmě hmyz, v sezóně jdou náklady nahoru,“ podotkla s tím, že za rok „projí“ zvířata v liberecké zoologické zahradě přibližně jedenáct milionů korun.

„Minimálně jednu třetinu představuje živočišná složka, máme v zoo velkou kolekci dravých ptáků,“ osvětlila Bolechová s tím, že další výdaje jdou například za minerální doplňky, různé druhy granulí a do rozpočtu spadají vedle potravy i stelivo.

U velkých šelem hraje důležitou roli i technika podávání krmiva. Je potřeba zajistit, aby se trochu namáhaly při jeho získání. Zavěsit či trochu ztížit přístup k porci, aby se alespoň trochu simuloval život v divočině a neměly to naservírované jak na zlatém podnose.

„Kolegové, co se věnují technice krmení a rozhodli se na ní zapracovat, pozorovali pozitivní změny v chování zvířat,“ informovala Bolechová. Jak sama přiznala, nikdy není stoprocentně vyhráno a je potřeba krmné dávky obměňovat. V současné době je vylepšuje pro kopytníky, kteří patří k nejcitlivějším chovaným zvířatům.

Zoo navázala spolupráci s řetězcem Penny Market, který jí pravidelně daruje přebytky neprodejného ovoce a zeleniny. Jak ale Bolechová zdůraznila, vždy se jedná o poživatelné potraviny. „Pokud bychom zvířatům dávali nekvalitní, zkažené či plesnivé potraviny, projevilo by se to na jejich zdraví,“ podotkla.

Nejvíce se snaží potravu odebírat od lokálních dodavatelů. Díky speciální komisi pro výživu zvířat se daří vyrábět krmiva na míru, jako například české granule pro opice, které nemusí objednávat ze zahraničí.

Bolechová neopomněla zmínit, že stále přetrvávají nepravdivá klišé, ať už se jedná o opici s banánem či ježka s jablíčkem na zádech. To už asi nikdy podle ní nevymizí.

„Zvířata se těší velkému zájmu ze strany filmařů. Tyto filmy navíc mohou podněcovat touhu, že mít takovéto exotické zvířátko doma je prostě super, a výsledkem je zvýšená poptávka po daném druhu a nárůst černého obchodu. Noví majitelé se pak diví, co všechno vlastně takové zvíře potřebuje,“ uzavřela Petra Bolechová.

