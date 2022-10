Více zábavy, poučení i nových expozic nabídnou botanická a zoologická zahrada v Liberci, které čeká modernizace. Proměna přichází společně s nově zvolenými řediteli, kteří vzešli z výběrového řízení. Funkci šéfa zoologické obhájil David Nejedlo, který stojí v jejím čele přes osmnáct let. Botanickou povede od 1. ledna Václav Lenk. Nahradí Miroslava Studničku, jenž ji vedl třicet let.

Obě zahrady převzal jako zřizovatel Liberecký kraj na začátku letošního roku a avizoval, že bude i zde platit omezený šestiletý mandát pro ředitele. Proto uspořádal výběrové řízení. „Do výběrového řízení v botanické zahradě se přihlásilo pět uchazečů, včetně stávajícího ředitele, pana Studničky. V případě zoologické se přihlásili dva zájemci,“ uvedla náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Uchazeče hodnotila komise, kde usedli i odborníci. „Všichni uchazeči měli předložit koncepci. Na jejich základě uspěli oba noví ředitelé,“ vysvětlila Vinklátová. Kraj nabídl odbornou spolupráci i současnému řediteli botanické zahrady Studničkovi, avšak ten nabídku odmítl.

V zoo už zahájili proměnu

V zoologické zahradě už proměnu rozběhli, a tak Nejedlo neskrývá radost z toho, že může v nastartované práci pokračovat. „Vážím si důvěry, kterou do mě kraj vložil, ale nejen do mě, ale do celého týmu, jenž zahradu vede. Zoo se dostává do úplně jiných podmínek a už nyní prochází změnou,“ řekl Nejedlo.

Poté, co se město Liberec domluvilo s Libereckým krajem na spolufinancování, vyvstala možnost zahradu rozvíjet. „A na to jsou potřeba trošku jiné dovednosti než v minulosti, kdy nebyl dostatek provozních a rozvojových peněz. Proto měníme i systém vedení zahrady, především přeskupením,“ poznamenal Nejedlo.

Zoologická zahrada představuje lidem své plány, prohlédněte si je na plotě

Návštěvníci už si mohli všimnout omezení v dolní části zahrady u starého vstupu, kde se připravuje nová expozice pro papoušky nestor kea. Opravuje se pavilon opic i středisko ekologické výchovy Divizna.

„Začali jsme připravovat projekty, když zastupitelstvo města odsouhlasilo převody majetku. Menší z nich už nyní realizujeme. Máme vysoutěžené projektanty na opravu Lidových sadů, skončila soutěž na rekonstrukci jezera, které je v havarijním stavu, a nyní se chystá oprava pavilonu žiraf,“ popsal Nejedlo.

Probíhá také příprava na vypsání soutěžního dialogu na architektonicko-urbanisticko-krajinářskou studii rozšíření zahrady a na současný generel. Areál liberecké zoo se totiž rozšíří směrem do prostor bývalého lesního amfiteátru.

Botanická se chce přiblížit lidem

Také nový ředitel Lenk chce botanickou dál rozvíjet. „Botanická po třiceti letech, co ji pan Studnička vedl, má nové skleníky a rozsáhlé sbírky. Bude velká výzva udržet její dobré jméno v České republice a zahraničí i stávající standard,“ uvedl Lenk. Současně ale podotkl, že vnímá potřebu svěžího větru zejména v prezentaci, například na sociálních sítích.

„Botanická zahrada je z mého pohledu relativně hodně uzavřená, proto se budu snažit ji více prezentovat nejen cestou sociálních médií, ale více ji otevřít směrem k veřejnosti a do zahrady lidi nalákat. Ukázat, že práce zahradníka nebo botanika je velmi zajímavá,“ vysvětlil Lenk.

Korálový útes nebo orchideje. Botanická zahrada vydala sadu nových pohlednic

V plánu má například pořádání prodejních výstav rostlin nebo botanických burz, chtěl by rovněž organizovat workshopy pro veřejnost, kde by se dozvěděli, jak se starat o rostliny, které mají doma. Rád by, aby lidé nebrali botanickou pouze jako odbornou organizaci, ale i jako instituci pro lidi.

Hledání úspor

„Vedle propagace si uvědomuji, že mě čeká nelehký úkol hledání úspor kvůli energetické krizi, zejména v případě zimního vytápění skleníků. Ale věřím, že se povede i se stávající technikou najít možnosti, kde náklady snížit, aniž by to bylo na úkor rostlin,“ poznamenal budoucí ředitel.

Do budoucna by chtěl také vyřešit otázku dešťové vody, která se nyní vůbec nevyužívá. „Botanická zahrada se potýká s nedostatkem vody. Nyní se zalévání řeší studnami a doplňuje se z vodovodního řadu. Dešťová voda odtéká bez užitku pryč, což je velká škoda. Když se to změní, sníží se náklady na vodu. Zároveň dešťová voda je pro rostliny lepší než tvrdá studniční,“ popsal Lenk.

Stojí před ním i úkol stabilizovat personální otázku v zahradě, kde nejsou úplně nejlepší vztahy. „Budu se snažit zahradníky motivovat k tomu, aby věděli, že je jejich práce důležitá, že si jich vážím a že botanická zahrada musí navenek působit jako jeden tým,“ dodal Lenk.

Energetická krize dopadá na všechny. Zdražuje zboží i služby a ceny porostou

Ve změnu doufá i zřizovatel, tedy Liberecký kraj. „V botanické zahradě došlo k poklesu návštěvnosti a je to jedna z výzev, které před novým ředitelem stojí. Věříme i ve větší spolupráci botanické a zoologické zahrady směrem k návštěvníkům,“ doplnil hejtman Martin Půta.

V těchto dnech ještě běží výběrové řízení na nového ředitele Oblastní galerie v Liberci. Tam se přihlásilo šest zájemců, kdy jeden byl pro nedostatky vyřazen. Pěti přihláškami a koncepty se nyní bude komise zabývat ve dvou kolech. Vybrat by mohla nového ředitele už příští týden, pokud ale nikdo ze zájemců nepřesvědčí, nevylučuje kraj ani možnost nového vypsání konkurzu.