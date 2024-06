Konzervativní vanilková, hříšná čokoládová, svůdná pistáciová či osvěžující mango. Tisíc lidí, tisíc chutí, přesto zmrzlina patří k nejoblíbenějším nejen letním pochoutkám. A jelikož teplé počasí udeřilo i na Liberec, zmrzlinové stroje jedou na plný provoz. Liberečané mají řadu možností, kde si dát tu svoji nejoblíbenější příchuť. Zjišťovali jsme pro vás zajímavosti, ceny i otevírací dobu oblíbených zmrzlinových zastavení.

Zmrzlinářství Leda v Liberci. | Video: Jiří Louda

Velké popularitě se těší MALU zmrzlina u tramvajové zastávky Nádraží směrem do centra, kde už řadu let sází na poctivou českou zmrzlinu. Podle provozovatele Luďka Michaloviče patří mezi nejpopulárnější příchuť kombinace jahoda-vanilka, kterou už točí patnáct let. Je to stálice v jejich nabídce, kterou nabízí každý den. „Ovocná zmrzlina je z ovoce, smetanová ze smetany. Dodavatelé mi ji dodají, nalijeme zmrzlinu do stroje a točíme. Nijak ji neupravujeme, dbáme na kvalitu,“ řekl Michalovič s tím, že už si vydobyli své postavení díky tradici a přístupu k zákazníkům. „Měli jsme jogurtovo-hruškovou. Točí výbornou, poctivou zmrzlinu,“ svěřila se paní Hana. Malá zmrzlina vyjde 35 korun, velká je o deset korun dražší. Otevřeno je každý den od 10 do 19 hodin.

Příchutě zmrzliny mění po dvou dnech

Točenou zmrzlinu nabízí i ve stánku U Sousedů, který byl založen s cílem podpory sociální, vzdělávací a komunitní aktivity Komunitního centra Konopná v Liberci. Nachází se u vstupní brány do centra a do konce června bude mít otevřeno ve všední dny od 9 do 18.30, o víkendech od 13 do 18 hodin. „Mezi nejoblíbenější kombinaci patří mango a smetana. Příchutě měníme po dvou dnech,“ sdělil Michal Bárta. Mini porce vyjde na 25 korun, malá zmrzlina stojí 32 korun a velká porce o sedm korun více.

Čerstvou novinku představuje Gelateria della Vita aneb pravá italská cukrárna, která vyrostla v Ještědské ulici v Liberci. Historie této značky sahá do roku 2022, kdy se po více než ročních přípravách a cestování za nejlepšími zmrzlinami zrodila Gelato della Vita, v překladu „Životní zmrzlina“ nebo „Víťova zmrzlina“. V nabídce mají jak gelato, tak i svěží sorbety. Volí prvotřídní suroviny a původní postupy. V případě dobrého počasí parkuje gelato bike vedle zahrádky Coyote Bistro u vlakového nádraží. Cena za porci začíná na 55 korun. „Dlouhodobě mezi příchutěmi frčí mango a pistácie,“ informoval zakladatel celého projektu Vít Vaníček.

Liberečané mají rádi zmrzlinu od Ledy

Velké oblibě nejen mezi Liberečany se těší liberecké zmrzlinářství Leda, které dokáže tradičním způsobem vykouzlit zmrzliny desítek různých kombinací a chutí. Už devět let rozdává David Stárek pozitivní energii prostřednictvím chlazené pochoutky, kterou ocení nejen mlsné jazýčky. Leda má každý den na výběr deset druhů zmrzliny. V horkých dnech frčí u zákazníků sorbety, které obsahují minimálně třicetiprocentní podíl ovocné složky. Jelikož v nich nesmí být tuk, jedná se o čistě veganskou zmrzlinu. Zmrzlinářství disponuje i vlastní terasou. Cena za kopeček je od 35 korun. „Když mám chuť na dobrou zmrzlinu, tak jdu jedině do Ledy. Miluji zdejší smetanové zmrzliny a málokdy zůstanu jen u jedné příchuti, bývám nerozhodný,“ svěřil se smíchem vysokoškolák Martin. Ve všední dny je otevřeno od 11 do 18 hodin, o víkendech od 13 do 18.

Mučenková či čokoláda s chilli. Liberecká Leda sází na vlastní receptury

Točenou jadranskou zmrzlinu nabízí pizzerie na rohu náměstí Dr. E. Beneše, kde za malou porci zákazník zaplatí 35 korun a za velkou o deset více. Zmrzlinu točí i v pekařství a cukrářství Bláha v obchodním centru LBC, kde vyjde jedna porce na 30 korun. Milovníci letní pochoutky si ji mohou dopřát i v zmrzlinárně Liberta v Moskevské ulici, kde je na výběr několik druhů a cena za kopeček je 40 korun.

