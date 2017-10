Zmizí obchody na venkově? Ve Zdislavě už si místní nekoupí ani rohlíky

Liberecko – Podobná situace hrozí i v dalších vesnicích.

Obchod ve Zdislavě zeje prázdnotou.Foto: Městys Zdislava

Ve Zdislavě nemají od konce září obchod s potravinami. Zdejší obyvatelé jsou odkázání jezdit nakupovat do vedlejších vesnic a měst. Městys se tak rozhodl situaci řešit netradičně, budovu prodejny nabízí k pronájmu za symbolickou korunu. „Uvedli jsme ho do stavu, že se dá okamžitě otevřít. Pronajímáme ho i s regály a mrazicími boxy,“ vysvětlil starosta Zdislavy Zbyněk Fetr. Zoufalou situaci zatím řeší vedení obce výpravami mikrobusem za nákupy.

„Zkoušeli jsme oslovit i jeden obchodní řetězec, ale ani se neozvali,“ dodal starosta, kterému tak nezbývá nic jiného než doufat, že se najde nějaký zájemce. „Já zatím jezdím autem, ale bude mi 70 a mám zdravotní problém, tak nevím, jako dlouho to takhle půjde,“ postěžovala si paní Blanka Bezděkovská ze Zdislavy.

ROHLÍKY V MRAZÁKU

Že je pro malé provozovatele vesnických obchůdků situace složitá, potvrdila i spolumajitelka smíšeného zboží v Křižanech paní Zdenka Zsambokiová. „Nás zachraňuje, že máme malé náklady a jsme na výhodném místě,“ vysvětlila obchodnice. V letní sezóně není podle ní problém tak palčivý, jezdí hodně cyklistů a chatařů. „Kromě toho jsme nabídku rozšířili i o čepované pivo. V zimě je to ale horší,“ postěžovala si paní Zsambokiová. Velkou konkurencí i pro menší vesnické obchody jsou totiž obchodní řetězce ve městech. „Lidem chodí letáky, zajedou pak do města, nakoupí šedesát rohlíků a dají si je do mrazáku,“ poznamenala obchodnice, podle které je zákazníci srovnávají s velkými obchody a nutí je tak často srážet ceny.

OD NEVIDÍM DO NEVIDÍM

Aby mohli menší obchody konkurovat řetězcům, musely přizpůsobit otvírací dobu. „My máme otevřeno od sedmi do osmnácti. A kolikrát na nás někdo zazvoní i mimo pracovní dobu,“ podotkla paní Zsambokiová. Právě ochota trávit v práci celé dny bez víkendu je podle starostky Bulovky Romany Šidlové důvod, proč stále častěji vedou obchody na vesnicích Vietnamci. „Češi říkají, že se neuživí,a je pravda, že často vydrží maximálně rok. Vietnamci jsou v některých ohledech pracovitější, mají bohatší sortiment a pořád otevřeno,“ vysvětlila starostka.