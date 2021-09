Píše se červenec 1997 a čtrnáctiletá Ivana Košková si bezstarostně užívá léta a prázdnin. Ani ona, ani nikdo z jejího okolí netuší, že se stane největším nevyřešeným případem a policejním „pomníčkem“ v Libereckém kraji.

Dívka se vydala 13. července na kole z Příšovic za tetou do Svijanského Újezdu, kam už nikdy nedorazila. Co se stalo na trase dlouhé tři a půl kilometru? Na to se snaží najít odpověď režisér Petr Hátle v osmi dílech chystaného dokumentárního krimi podcastu Pohřešovaná.

Nedávno se připomínal pomněnkový den, který se věnuje problematice pohřešovaných dětí. Jednou z nich je i Ivana Košková. Věnujete se stále tomuto případu?

S případem Ivany Koškové jsem strávil dva roky, v našem podcastu jsem shromáždil veškeré informace, ke kterým jsem byl schopen se dostat. V současnosti se už případu nevěnuji, je v rukou policie.

Jaké se vám dostaly na podcast ohlasy? Na webových stránkách Pohřešované byl k dispozici formulář, kam lidé mohli psát své vlastní poznatky k případu. Většinou se ale jednalo jen o domněnky, které bohužel k vyšetření případu nenapomohly. Zájem mě velmi překvapil a potěšil. Posluchači mi dokonce píšou a ptají se mě na různé otázky týkající se zmizelé mladé dívky.

Proč jste si zrovna vybral k zmapování tento případ?

Případ Ivany Koškové mě provázel od dětství, jsme stejně staří a pocházíme ze stejného kraje. Záhada jejího zmizení mě osobně hluboce zasáhla a prostřednictvím podcastu jsem se snažil k tomu tajemství přiblížit a připomenout její památku.

V čem vidíte největší přínos podcastu? Podařilo se v něčem v případě posunout?

Přestože náš podcast nevedl k nalezení Ivany nebo usvědčení pachatele případného trestného činu, myslím, že alespoň připomenul její památku a znovu upozornil na její zmizení a zmizení dalších dětí.

Svěříte se s vlastní hypotézou? V průběhu práce na podcastu jsem několikrát změnil svůj názor na to, co se mohlo stát. Ale její zmizení pro mě zůstává stejnou záhadou jako na počátku.

Můžete představit své plánované projekty?

V současnosti připravuju svůj celovečerní filmový debut, který se věnuje sériovým vrahům manželům Stodolovým. Pokud vše půjde podle plánu, do kin by se měl dostat příští rok na podzim.