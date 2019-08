Nový terminál má na „autobusáku“ nahradit stávající nevyhovující zázemí v podobě nevzhledných buněk. Kromě něj tu má vzniknout i kapacitní parkovací dům. Město na podobu terminálu už v roce 2017 vyhlásilo soutěž, kterou vyhrál návrh Petra Stolína. Nové vedení Liberce ale letos projekt stoplo a předalo Libereckému kraji.

Původní Stolínův návrh počítal s tím, že by terminál a parkovací dům tvořil jeden čtyřpodlažní objekt. Autobusy měly mít svá stání v jeho přízemí, což kraj nepovažoval za šťastné. Návrh byl navíc projektován na malý prostor stávajícího parkoviště, mezitím ale město koupilo i sousední pozemky.

Sedmipatrový parkovací dům

Kraj se proto s architektem dohodl na přepracování návrhu. „Není to úplně nový projekt, ale je hodně pozměněný. Musel jsem reagovat na nové podmínky,“ popsal Stolín. Podle nového návrhu tu namísto jednoho komplexu vyroste zvlášť odbavovací hala a zvlášť parkovací dům. Ten by měl stát podél ulice Žitavská, novinkou je, že má být sedmipatrový. Dnešní vjezd do prostoru nádraží zanikne, autobusy a auta do něj budou vjíždět po v budoucnu prodloužené ulici Matoušova. „Parkovací dům díky svému „překročení“ ulice Matoušova vytváří pomyslnou „bránu“ velkoměstského charakteru,“ uvádí Stolínova studie.

Budova má pojmout 356 automobilů, počítá se třeba i se stáními s možností nabíjení elektromobilů. Samotný terminál pak vznikne vedle, na místě dnešního menšího zálivu pro autobusy. Deset autobusových stanovišť vyroste okolo centrálního nástupiště, nad kterým bude odbavovací hala. „Zde jsou navrženy prostory pro cestující, úschovna zavazadel, prodej jízdenek, čekárna, prodej tisku a občerstvení, malá kavárna a veřejné toalety. Část objektu zaujímají prostory pro zaměstnance, dispečera a řidiče autobusů,“ popisuje studie. Na střeše budou moci lidé využít relaxační zónu.

Přepracovaná studie teď poslouží jako podklad pro projektovou dokumentaci. Na jejího zhotovitele nyní kraj vypsal výběrové řízení, vyjít by měla na 13 milionů. Náklady na samotnou stavbu jsou pak odhadovány zhruba na 200 milionů, v plánu je ale využití evropské dotace.

Investorem a následně provozovatelem by měl být právě Liberecký kraj. Podle vedení liberecké radnice tím město ušetří peníze. Liberecká opozice ale kritizuje, že se tím radnice zároveň zbaví výnosů z parkování či poplatků za vjezdy autobusů.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka se ovšem má město soustředit především na terminál ve Fügnerově ulici, který slouží pro MHD. Na přípravách chce ale s krajem spolupracovat. „Město bude například řešit demolice stávajících objektů,“ doplnil hejtmanův náměstek Jan Sviták, podle kterého je reálný termín zahájení stavby v roce 2021.

Ačkoli se parkovací dům i terminál připravují společně, nejprve by se mělo začít se stavbou terminálu, teprve pak s parkovacím domem.