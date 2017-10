Změna je bez Ivana Langra. Opustil ji

Liberec - Náměstek primátora Ivan Langr odešel ze Změny. Má jiné názory.

Ivan Langr.Foto: archiv

Pod sebou má školství, sociální věci a kulturu. Je také jediný, který každý týden na webu města města informuje občany o tom, co bude v práci dělat. Informaci, která zamíchá už tak nepřehlednou situací ve vedení města, ovšem dlouho před veřejností tajil. Náměstek primátora Ivan Langr, který byl zvolen za Změnu pro Liberec, Změnu opustil. Už před měsícem.

„Nechtěli jsme to zveřejňovat před volbami, abych nepoškodil společnou kandidátku Strany zelených a Změny,“ vysvětluje Langr, který je ve Změně právě za Zelené. Svůj odchod prý zvažoval už před rokem.

„Kdyby minulý rok nedošlo k odvolání náměstkyně paní Hrbkové, tak už bych ve Změně nebyl. Tenkrát ale pan primátor provedl její odvolání takovým způsobem, že mě to na chvíli ve Změně ještě udrželo. Už na jaře ale pochybnosti zase převážily,“ říká Langr.

Vadí mu především způsoby, jakými Změna prosazuje svůj volební program. „Pro mě je naprosto zásadní nebýt podepsaný pod některými věcmi za Změnu, se kterými vnitřně naprosto nesouhlasím. Pro některé materiály jsem hlasoval jen z loajality, ale už to nechci dělat. Vadí mi i způsob politické práce, jakým Změna chce některé věci prosadit. Já jsem víc konsenzuální, víc jsem pro hledání širších řešení i s opozicí a to se moc neděje, “ vysvětluje náměstek.

NECHCI HANDLOVAT

Nejvíc se přitom neshodne s náměstkem primátora Janem Korytářem, lídrem Změny. „Je to ta nejzásadnější persona, ve kterou jsem ztratil důvěru. Nejsem zastáncem politických obchodů a handlů za cenu toho, abych prosadil v zastupitelstvu to, co chci. Z kšeftaření typu já vám tohle, vy mě tohle se pak vytrácí to základní, pro co se má politika dělat. Totiž naplňovat obecný prospěch a uspokojovat zájmy co nejširšího pole jedinců,“ dodal Langr.

Sám Korytář se Langrovu odchodu z klubu Změny podivuje. „Mnoho mých kolegů má se mnou věčné problémy, stejně jako já mám problémy s některými mými kolegy. To je ale v politice normální. Řešit to odchodem mi nepřijde jako dobré řešení.“

Podle Korytáře si tak Změna bude pro příště dávat větší pozor, koho staví na kandidátku. „Pokud někdo kandidoval za Změnu, dostal hlasy jako součást celé skupiny a měl by ten zápas dohrát do konce. Loajalita je důležitá. Kdyby kandidoval sám nebo za jinou stranu, náměstkem by se nestal,“ dodal Korytář.

NECHAL NÁS V TOM

Langrovo rozhodnutí neschvaluje ani jeho stranický kolega ze Zelených, zastupitel Jaromír Baxa. „Já ho do značné míry chápu. Uvnitř Změny je víc lidí, kteří nesouhlasí s nastavenou politikou Jana Korytáře. Ale cestu, kterou zvolil, nepovažuji za šťastnou. Rozhodně to ztěžuje situaci těch, kteří se snaží o změnu. Na druhou stranu tím, že byl náměstkem, tak byl asi pod větším tlakem než my, co nejsme přímo ve vedení města. Ale pořád si myslím, že je lepší držet s těmi, kteří s tím chtějí něco změnit. Tím že odejdu, tak to nedává ostatním moc šancí,“ okomentoval Baxa.

VYLOUČENÍ ZATÍM NE

Předseda libereckých Zelených Jindřich Felcman rovněž Langrův odchod odsuzuje. „Ivan Langr vstoupil do Strany zelených v roce 2014. Hned ten rok jsme ho vyslali na společné kandidátce se Změnou do vedení města. Přestože celou dobu odváděl velmi dobrou práci, nyní se nechová jako týmový hráč. Spolupráce s koaličním exANO je už tak značně obtížná, tím spíše bychom měli táhnout za jeden provaz,“ sdělil Felcman.

Ze Zelených ale Langr vystoupit nechce, rozhodně ne dobrovolně. Podle Felcmana záleží, jak bude dál podporovat program Změny.

„Tři roky pomáhal prosazovat na městě dobré věci. Pokud v tom bude pokračovat, nebudu rok před koncem volebního období iniciovat jeho odvolání z rady města. Bohužel na poslední radě nepochopitelně nepodpořil náš návrh na zavedení městského architekta, což už je značné odchýlení se od našich programových priorit. Pokud by i nadále pokračoval v podkopávání naší politiky, jeho setrvání v radě města i ve Straně zelených si neumím představit,“ řekl Felcman.

JAZÝČEK NA VAHÁCH

Langr tak bude v současném složení rady města pomyslným jazýčkem na vahách. Dosud v ní měla Změna převahu jednoho hlasu oproti exANO. „Je pravda, že na dvou posledních radách jsem u něčeho hlasoval jinak, než kdybych byl v dresu Změny. Ale nemyslím, že bych tím komplikoval situaci, ta už totiž v současné radě nemůže být horší,“ dodal Langr.