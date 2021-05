Jaro sice přišlo o měsíc později, nicméně opět po roce vykvetly na Jizerce narcisy. Ideální příležitost vyrazit do přírody a udělat nějaké pěkné snímky.

Na Jizerce vykvetly narcisy. | Foto: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Ty mohou následně zájemci přihlásit do jedenáctého ročníku fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky, a to nejpozději do 4. června. Za její organizací stojí Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.