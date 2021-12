„Podél ulice vznikne objekt se čtyřmi samostatnými vchody, s celkem 49 novými sociálními byty. Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 120 milionů korun bez DPH,“ řekla náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová. V průběhu veřejné zakázky se hodnota navýšila z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr na hodnotu 122,5 milionu bez DPH.

Domy bude stavební firma stavět postupně, první bude hotový za 390 dní, druhý za 480 dní a třetí bude dokončen za 510 dní, tedy v létě 2023. „Terén, který tady je, půjde až do hloubky čtyř metrů pryč. Domy budou propojené a ulice půjde nově okolo nich, součástí jsou i parkovací místa. Byty budou klasicky ve velikosti 1+kk, 2+kk a podobné malé byty,“ uvedl ředitel První podještědské stavební společnosti Martin Stašák. „Jelikož začíná zima, bude to náročnější. Výkopové práce ale chceme mít hotové do Vánoc,“ doplnil.

Náklady na nové městské sociální byty chce radnice zčásti zaplatit z dotací. „První bytový dům a druhý bytový dům budou předloženy do IPRÚ a třetí bytový dům do ITI. Předpokládaná výše dotace činí u prvního bytového domu se dvěma vchody 36 milionů, u druhého domu je předpokládaná dotace ve výši 18 milionů korun. Žádost o podporu pro třetí bytový dům bude podána do Integrované teritoriální investice (ITI) v novém operačním období. Žádosti o podporu budou podávány pro každý bytový dům zvlášť,“ vysvětlila Loučková Kotasová.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka má město ve vlastnictví asi 1 200 bytů, podle zpracované koncepce jich ale do roku 2030 bude potřebovat asi dva tisíce. „Těchto 49 bytů tak nebude posledních, které chceme v budoucnu postavit. Přímo v tomto areálu chceme postavit další bytové domy. Celková kapacita území je asi 150 bytů. Dalších 150 bytů plánujeme na Papírovém náměstí v centru Liberce,“ přiblížil primátor.

Nové byty Na Žižkově budou určené pro sociální bydlení. Město je staví nejen kvůli potřebě bydlení, ale důležitou roli hraje i to, že na jejich stavbu lze čerpat dotace až 50 procent. „V budoucnu by tyto byty měly doplnit další, které nebudou jen sociální, ale také startovací nebo klasické městské byty. Díky městskému bydlení bychom pak mohli motivovat učitele, doktory, strážníky a další potřebné profese, které ve městě potřebujeme,“ dodal primátor Zámečník.

Vedle ulice Na Žižkově se nachází velký park a kostel. „Byly doby, kdy Rochlice byla samostatná a byly také doby, kdy byla větší než samotný Liberec. Dříve bylo toto místo opravdové centrum a budova bývalé školy pak radnicí této samostatné čtvrti,“ připomněl historii lokality náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Liberec buduje nebo dokončil sociální byty také v několika dalších městských domech ve městě, které se nacházejí v ulici Orlí, Proboštská, M. Horákové, Dvorská a Žitavská.