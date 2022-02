Na policejní služebny či k dobrovolným hasičům přibudou nové externí defibrilátory (AED). Kraj jich skrze Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK) nakoupil celkem 19 včetně 25 kusů baterií. celkové náklady byly 921 250 korun.

AED. | Foto: ZZS LK

Nové defibrilátory obdrží policisté a hasiči nejpozději do konce letošního února. „Defibrilátory umístěné na veřejná místa, ale i do vozidel policistů, hasičů nebo například horské služby již mnohokrát pomohly zachránit lidský život. Jsem proto rád, že můžeme podpořit nákup dalších externích defibrilátorů a rozmístit je v dalších lokalitách. Přístroje poputují na policejní služebny, třeba do Českého Dubu nebo do Hodkovic nad Mohelkou a čtyři k jednotkám dobrovolných hasičů, mimo jiné do Rovenska pod Troskami,“ uvedl radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.