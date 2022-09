„Věnuji se tvorbě textilních hraček s výšivkou, vyrábím autorské kreativní sady pro starší děti k rozvoji šicích dovedností,“ řekla vítězná živnostnice Marie Mrňávková. Charakteristickým znakem pro celou její tvorbu je výšivka, kterou si navrhuje a osobně vytváří na profesionálním vyšívacím stroji. Vytváří zejména hračky k příležitosti narození nebo křtu miminka. Výšivka dodává hračce nádech luxusu a zároveň drobného uměleckého dílka. Vedle hraček navrhuje řadu kreativních sad pro starší děti a bytové doplňky či sběratelské panenky pro dospělé.

Její podnikatelský příběh se přitom začal psát v životní chvíli pro ni nelehkou, kdy zůstala sama se čtyřmi dětmi a hledala způsob, jak svoji rodinu uživit. Ač jí při tom položil život do cesty ještě jednu překážku v podobě nemoci, která ji takřka připravila o sluch, dokázala vytrvat a dnes je to už dvacet let, co se tvorbě věnuje. Martina Mrňávková současně získala ocenění Živnostník roku Srdcař, které porota uděluje účastníkovi, který při podnikání čelil nejrůznějším nástrahám a přesto je překonal a nevzdal to.

Druhé místo získala Zuzana Capeková ze Stráže nad Nisou, která vyrábí nosící oblečení a oblečení pro maminky s dětmi. Třetí příčku obsadila Tereza Plášilová z Liberce vyrábějící autorské šperky a provozující makronkárnu.

Pestrá byla také kategorie Živnostník roku 2022 Libereckého kraje, kde se sešla skupina firem z nejrůznějších oborů, od provozovatele autoškoly, přes výrobce horolezeckého vybavení, zemědělce či výrobce variabilních pěnových matrací, po zástupce hydroponické farmy. Vítězství nakonec vybojovala společnost Kitl, vyrábějící nápoje, například sirupy pro domácí limonády, která nedávno uvedla opět v život Vratislavickou kyselku.

„Jsme hrdí, že koncept domácích limonád, který jsme původně vymysleli my, je dnes k dostání prakticky ve všech restauracích v České republice,“ řekl zakladatel společnosti Jan Vokurka. Firma je na trhu od roku 2007, má pětatřicet zaměstnanců na stálý pracovní poměr. V roce 2018 koupila zchátralý areál Vratislavické kyselky, v té době brownfield, který obnovuje a snaží se vrátit kdysi slavnou minerálku zpět na trh. Cílem do budoucna je z Vratislavické kyselky udělat jednu z nejlepších minerálních vod v České republice.

Druhé místo získala společnost Singing Rock z Poniklé, která se věnuje výrobě vybavení pro sportovní a průmyslové lezení. Bronz bere firma Grain z Višňové věnující se pěstování ovoce a výrobě ovocných moštů a džemů.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Firma roku 2022 a Živnostník roku 2022 se uskuteční 8. prosince na pražském Žofíně.