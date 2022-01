Živá kultura, živý Liberec na HitHitu

„Jsme nadšení kulturní pořadatelé, milovníci knih, umění, lidské tvůrčí činnosti a radosti. Líbí se nám otevírat různá témata ve společnosti a vést o nich debatu. Líbí se nám, když se lidé spojují, když vznikají nové věci a slušně se zachází s těmi, které byly vymyšleny v minulosti,“ řekl knihkupec Martin Fryč. V samotném knihkupectví doposud zorganizovali více než 800 akcí a do přehledu Živá kultura, živý Liberec se zapojilo 74 organizátorů kulturních akcí na Liberecku. „Webové stránky mají průměrnou měsíční návštěvnost kolem dvou tisíc lidí,“ dodal Fryč.

Jelikož epidemie covidu měla dopad na příjmy knihkupectví, rozhodli se tvůrci kulturního přehledu zkusit štěstí na HitHitu a svou kampaní oslovit potenciální dárce. Doposud projekt financovali sami s přispěním města. Finální částku stanovili na 100 tisíc korun, která představuje 35 % nákladů. „Umožní nám to rozvíjet přehled kulturních akcí na Liberecku a zároveň se posunout dále. Pokud se vybere více, můžeme začít například i s podcastem,“ podotkl další tvůrce kampaně a vystudovaný učitel Antonín Ferdan.

V budoucnu by rádi optimalizovali tištěnou verzi, a ještě lépe pracovali s webem. „A když nám dárci přispějí opravdu hodně, budeme schopní podporovat více kulturních iniciativ, umělců z celého světa a podpořit tím i kvalitní kulturu v Liberci,“ zdůraznil knihkupec. Mezi odměnami zájemci najdou třeba možnost strávit romantickou večeři v knihkupectví či noc mezi knihami.

Cílem organizátorů je poskytnout turistům a obyvatelům Liberecka snadný i rychlý přístup k aktuálním informacím o pokud možno všech libereckých akcích. „Děláme to, protože to milujeme. Ten pocit, kdy něco nového objevíte, zpřístupníte, otevřete, kdy vidíte radost lidí z prožitku, spojíte lidi dohromady. Jsme si jistí, že to má smysl,“ uzavřeli kulturní nadšenci vyprávění.