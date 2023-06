Devětačtyřicetiletý Tomáš, který letos v září oslaví padesátku, byl zvyklý celý život pracovat. Přesto má za sebou zážitky, které by leckdo nechtěl prožít.

První zlom přišel poté, co odešel z Moravy za prací. Před šesti lety se rozešel s tehdejší přítelkyní, začal pít a přišel o práci i bydlení. „Dobrovolně jsem nastoupil do léčebny a úspěšně léčbu absolvoval. Díky známé jsem se dostal do Liberce a začal opět normálně fungovat,“ svěřil se Tomáš.

Opět našel stabilní zaměstnání, vybudoval si jistoty a vedl normální život. Vše změnilo obyčejné očkování. Nastaly po něm zdravotní problémy a lékaři po vyšetření zjistili, že muž prodělal mozkovou příhodu, která na něm zanechala trvalé následky. „Musel jsem odejít z tehdejší práce, dělal jsem ve skladu, protože mi to neumožňoval zdravotní stav. Všechno se mi zbortilo jako domeček z karet a znovu jsem skončil na ulici,“ pokračoval v příběhu.

Denní centrum v Liberci vrací do života lidí bez domova naději

Na ulici strávil tři dny. Přebýval na libereckém vlakovém nádraží, přes noc se snažil najít klidné místo ve křoví, aby ji bezpečně přečkal. „To ani nespíte, spíše jen bdíte a přemýšlíte, co dál. Ve dne chodíte po ulici a vidíte ostatní lidí bez domova a říkáte si, že takhle žít nechcete,“ zdůraznil Tomáš s tím, že nechtěl sedět na lavičce, pít víno a utápět v něm své problémy. „Některým to tak vyhovuje, mně ale ne. Navíc po vystřízlivění to je třikrát horší, psychika jde úplně dolů,“ dodal.

Tomáš měl štěstí a po třech dnech narazil na Denní centrum Naděje. Zde mu podali pomocnou ruku, získal ubytování na noclehárně v liberecké čtvrti Kateřinky. Spolu se sociální pracovnicí vyplnili formuláře a teď čeká, až přijde nemocenská. Byl si podat i žádost do azylového domu a chodí na rehabilitace. „Nebýt Naděje, byl bych v koncích. Je třeba si vážit toho, co nabízí,“ zdůraznil.

Podle něj řada lidí bez domova nechce přemýšlet o své situaci a hledat řešení. Někteří si na život na ulici natolik zvykli, že jim to vyhovuje. On se naopak rozhodl zabojovat a znovu v sobě našel chuť žít. Věří, že časem se mu podaří najít i práce odpovídající jeho zdravotnímu stavu. „Nevzdám to, Nedovedu si představit život na ulici, vybírat popelnice. Chce to trpělivost,“ uzavřel Tomáš.