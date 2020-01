V sobotu 4. ledna bude v ještědském lyžařském areálu v této sezoně poprvé zprovozněna i nejdelší sjezdovka Skalka. Informovala o tom Renata Balašová z firmy TMR, která ještědský areál provozuje.

Lyžování v libereckém skiareálu Ještěd. | Foto: Deník / Kamil Košun

Skalku chtěl provozovatel otevřít jako první, klimatické podmínky to ale dosud neumožnily. „Pro lyžaře je Skalka nejdostupnější s ohledem na to, že nástupní stanice lanovky se nachází hned u největšího parkoviště P1 a konečné tramvaje, stejně tak infocentrum a všechny doplňkové služby. Novinkou je i rozšířený a zastřešený gastro provoz na Skalce,“ řekl ředitel skiareálu Jakub Hanuš. V aktuální sezoně už lyžaři mohli využít sjezdovku F10. „Usilovně pracujeme na postupném zprovoznění celé severní strany Ještědu, pokračujeme v rámci možností a dle toho, co nám dovolí počasí,“ dodal Hanuš. Od 4. ledna platí na Ještědu ceník pro hlavní sezonu, provozní doba je každý den od 8:30 do 16:00. Večerní lyžování se koná vždy ve středu, pátek a sobotu od 18:00 do 21:00.