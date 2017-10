Ženy ve volbách neuspěly, lidé slyší raději silná slova

Liberecký kraj - Na kandidátkách v Libereckém kraji jich bylo nejvíce z celé republiky. Přesto se do Parlamentu dostala jen jediná žena. Trojka na kandidátce ANO Jana Pastuchová.

Michaela MarksováFoto: Deník/Martin Divíšek

Ministryně Michaela Marksová, právnička Věra Nováková, poslankyně Jana Hnyková a dalších šest žen vedlo krajské kandidátky v parlamentních volbách. Nešlo přitom o žádná bezejmenné tváře. Michaela Marksová působila ve vládě a mimo jiné prosazovala lepší podmínky pro lidi, kteří dlouhodobě o někoho pečují.

Janě Hnykové se zase během jejího poslaneckého mandátu podařilo zařadit mizerně placené pracovníky v sociálních a ošetřovatelských službách do zdravotnických tabulek a tím umožnila navýšit jejich platy. Věra Nováková se zase dokázala postavit extrémismu žalobou na Martina Konvičku.

Proč je tedy lidé nevolili? Z jednoduchého důvodu - je za nimi více neviditelné práce než silných slov. „Ženy jsou přitom mnohem pragmatičtější a praktičtější. Nejsou zvyklé dlouze o problému jednat nebo se dokonce jedna před druhou předvádět. Spíš se snaží, aby jejich snaha vedla k výsledku,“ popsala zkušenost z práce v sociálním výboru dolní sněmovny Jana Hnyková. Proto ji i mnohé další političky mrzí, že se tato snaha nevrací ve formě důvěry od voličů. „Muži pro voliče zřejmě představují silnější potenciál,“ dodává.

Ženy to mají těžší

Její slova potvrdila i bývalá senátorka a dlouholetá komunální politička Soňa Paukrtová. „Už několik let sleduji, že se volební kampaně stávají mnohem razantnější, než tomu bylo dřív. A protože v letošních volbách sbíraly hlasy především protestní strany s razantními vůdci, ať už to byl Andrej Babiš nebo Tomio Okamura, voliči se možná obávali toho, že proti těmto hráčům ženy političky prostě neobstojí,“ domnívá se Paukrtová.

Podle ní to mají ženy v politice stále těžší. „Politika je určitě mužská záležitost, mužský svět. Aby v něm žena obstála, musí být na rozdíl od svých mužských kolegů velmi dobře připravena, to znamená, že musí toho víc nastudovat, mnohem víc pracovat,“ vysvětluje Paukrtová genderové zákulisí politiky. To ostatně potvrzuje i Jana Hnyková: „V sociálním výboru byla převaha žen a pokud jsme nějakým návrhem chtěly přesvědčit ostatní politiky, musely jsme velice dobře a věcně argumentovat,“ popisuje.

Jak ji, tak právničku Věru Novákovou ani tak nemrzí malý zájem o ženy političky, jako spíš absence slušnosti ve společnosti. „To, že lidé dali ve volbách tak obrovské množství hlasů lidem obviněným z korupce, je naprosto zarážející,“ říká Věra Nováková. „Ze společnosti se vytrácejí morální hodnoty. Lidé spíš věří těm, kteří lžou a tunelují,“ dodává Jana Hnyková. Morální aspekt se podle ní z politiky opět vytratil a lidem je jedno, že politici okrádají stát, Evropskou unii nebo jako v případě Okamury, tunelují vlastní stranu.