Rada města předkládá zastupitelům na jejich prosincové jednání návrh na zvýšení poplatku za svoz odpadu ze 60 na 70 korun měsíčně. Celkem by každý obyvatel Liberce platil ročně 840 korun, které lze zaplatit jednorázově nebo ve dvou splátkách. „I nadále budeme tuto službu dotovat z rozpočtu města, a to několika miliony korun ročně. Rozhodně není naším cílem Liberečany zatěžovat v současné náročné ekonomické situaci jakýmkoliv nefér zvyšováním poplatků. V tomto případě se ale Rada města rozhodla hledat řešení jak zdražení ze strany FCC, ale například i spalovny, která odpady likviduje, alespoň částečně vyrovnat,“ vysvětlil náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Podle města mají náklady například na svoz běžných černých nádob na komunální odpad v roce 2023 stoupnout ze 77 na 89 milionů korun. Na poplatcích od lidí ale město letos vybere pouze 64 milionů. Rozdíl doplácí město ze svého. Cena by se nezvyšovala v případě, že by lidé více třídili a snížil se počet nádob na dopad nebo frekvence jejich vývozu. „V takovém případě by se pochopitelně snížil celkový objem odpadů, který musíme na území města svážet a likvidovat. Rozhodně nechceme a nebudeme snižovat úroveň a kvalitu služby, kterou Liberečanům zajišťujeme. Naopak,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Bez překvapení

Zvýšení ceny zase tak Liberečany nepřekvapuje. „Zdražuje se všechno, takže se to dalo čekat. Ovšem na druhou stranu by bylo fajn, kdyby se odpadky vyvážely tak, aby se neválely kolem popelnic. To se týká hlavně popelnic na tříděný odpad, které jsou na některých místech věčně přeplněné. Možná by stálo za to spíš reagovat pružněji a popelnice vyvézt, když jsou plné,“ okomentovala návrh Liberečanka Ivana Háková.

V okolních městech na Liberecku zvýšení poplatku za svoz nechystají. Ve Frýdlantu platí lidé ročně 790 korun, v Hrádku nad Nisou 800 korun a například v Chrastavě 500 korun. V některých městech v kraji se ale například za svoz odpadů neplatí vůbec, například v České Lípě.

Liberečany čeká od nového roku mimo jiné i zdražení ceny za teplo, což se týká domácností napojených na libereckou teplárnu. Běžná domácnost ve věrnostním programu, kdy má smlouvu na pět let, zaplatí od 1. ledna 2023 zhruba 995 korun za gigajoule, což je o asi o 38 procent víc než tento rok. Podraží také vodné, tedy samotná dodávka pitné vody, i stočné čili platba za odvod a vyčištění, o čemž informovala Severočeská vodárenská společnost. Lidé z Libereckého kraje zaplatí od 1. ledna 2023 za dodání 1 000 litrů pitné vody a za odvedení a vyčištění stejného množství odpadní vody 128,11 koruny včetně DPH. Cena se tak navyšuje oproti tomuto roku o necelých 16 korun na metr krychlový. Od ledna se zdražuje i jízdné v dopravě na linkách vlaků a autobusů v rámci integrovaného dopravního systému IDOL v Libereckém kraji. O 10 až 12 % se zvýší ceny jednotlivých jízdenek, časové kupóny ani síťové jízdné se zdražovat nebudou.