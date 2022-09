Až 350 milionů korun navíc musí v příštím roce najít město Liberec v rozpočtu, aby zaplatilo za energie a zemní plyn. O tolik podle odhadů stoupnou ceny za elektřinu i teplo pro městské organizace i radnici. Aby se ušetřilo, začne možná město v noci vypínat osvětlení, omezit se mohou atrakce v bazénu nebo je ve hře i možnost zdražení jízdného v MHD. Liberec zvažuje, že by například v noci vypínal veřejné osvětlení, a to nejen v ulicích, ale i osvětlení historických domů. Lampy by pohasly mezi jednou a čtvrtou hodinou v noci.

„Není to ale tak snadné, nejprve obešleme dopisem pojišťovny, jestli by v případě, kdy budou zhaslé lampy uznaly pojistnou událost. Zvážit se musí i další věci, například správní, pokud by došlo k dopravní nehodě. A samozřejmě je ve hře i pocit bezpečnosti,“ popsal Šolc. Nicméně pokud lampy zhasnou, město ušetří 8 až 10 milionů korun ročně.

Dalším z úsporných opatření, o kterých je již rozhodnuto, je například zavření kanceláře správy hřbitovů v Ruprechticích v zimním období, proto aby se ušetřilo za topení.

„Kroky vedoucí k úsporám v rozpočtu byly zahájeny už v srpnu. V průběhu října budou jednotlivé městské organizace informované o tom, s jakou částkou můžou předběžně počítat příští rok. Tedy se dozvědí, kolik dostanou příspěvek na teplo a světlo a bude povinnost ředitelů se do toho vejít,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

„Nebudeme nic zařizovat, sami ředitelé musí pracovat s rozpočtem, který mají, a hledat, kde úspory nalézt,“ doplnil ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Najít cesty k tomu, jak ušetři budou muset třeba v plaveckém bazénu, kde by v příštím roce měly náklady na energie stoupnout až na 86 milion korun. Šetřit se bude i na magistrátu, například méně topit v málo využívaných prostorách, někde by mohla téci třeba jen studená voda. Zřejmě se lidé dočkají i zdražení vstupného a ve hře je rovněž zvýšení cen jízdného.

„Školy, nemocnice, sociální a další klíčové služby nebude Liberecký kraj z důvodu růstu ceny energií omezovat,“ uvedl hejtman Martin Půta. To znamená, že služby budu fungovat stejně, jako dosud a nepočítá se ani se zavíráním škol a výukou z domova, aby se ušetřilo za topení.

Růst cen energií pociťují i ve firmách v regionu. „Ti, kteří nemají cenu zafixovanou, již nyní platí ceny mnohonásobně vyšší než doposud. Naše firma Preciosa ceny v oblasti energií má nyní zafixované na finanční výši, která je ve srovnání se současným stavem mnohem lepší, i tak zřejmě utratíme za energie o více než miliardu víc. Část těchto peněz by si ale více zasloužili naši zaměstnanci než spekulanti s energiemi,“ uvedl Ludvík Karl, předseda představenstva společnosti Preciosa.

Také liberecká společnost Kitl pociťuje tvrdé dopady energetické krize a války na Ukrajině. „Byť Kitl nemá energeticky náročnou výrobu, dotýká se zvýšení energie prostě všech. Vloni a předloni jsme měli roční spotřebu za plyn a elektřinu půl milionu korun ročně, na příští rok máme 5 milionů,“ popsal situaci jednatel společnosti Jan Vokurka.

Situace je podle něj špatná. „Máme i druhotné náklady, kde se rovněž ceny zvýšily. Nejsme energeticky náročná výroba, ale naši dodavatelé jsou. Například sklárny, protože máme vše ve skle, nám teď zdražují. Ještě přesně neřekly o kolik, ale bude to minimálně o 40 %. A to je věc, ze které utéct nelze,“ přiblížil další aspekt Vokurka. Ruku v ruce s tím se společnost nevyhnula zdražování, a tak má situace přímý dopad i na zákazníky. Zdražovat se prý bude dál.

„Výhled není hezký, ale máme to tak všichni. My reagujeme tak, že našim zaměstnancům budeme přidávat. Ne žádné horentní sumy, ale děláme to proto, abychom je podpořili v této nelehké situaci. Nemůžeme to samozřejmě kompenzovat, ale nemůžeme přeci ohrozit ekonomické fungování firmy. Žádný velký útlum nemůže udělat nikdo. Nelze, aby se zastavila ekonomika,“ dodal Vokurka.