Svůj volný čas tráví Zbyněk Miklík většinou na chalupě v Šumburku nad Desnou, kam jezdí i na dovolenou. “Rád si také vyjedu na výlet na motorce, s dětmi k vodě na Jabloneckou přehradu, na výlety do Jizerských hor, v zimě na lyže nebo jen tak na procházku do lesa a v sezóně na borůvky nebo na houby,” popsal. Mezi jeho oblíbená místa patří Černá studnice, Riegrova stezka nebo Jizerka, kde si taky rád pochutná na borůvkových knedlících.

Investiční projekty ho baví a věnoval by se jim i mimo politiku

Na současné práci náměstka hejtmana baví Zbyňka Miklíka realizovat investiční projekty napříč celým krajem, podle jeho slov přispívají k rozvoji klíčových oblastí, jako jsou školství, zdravotnictví, IT nebo sociální služby. “Jedná se o stavby a projekty, které skutečně zlepšují kvalitu života obyvatel v kraji. Například Centrum odborného vzdělávání na Střední zdravotnické škole v Turnově nebo nové výjezdové základny záchranné služby, které zahrnují i instalaci fotovoltaických panelů na střechách,” rozvedl myšlenku politik.

Obor by neměnil, ani kdyby se nevěnoval veřejné funkci. Na otázku, co by dělal, kdyby si mohl vybrat jiné povolání odpověděl, že by pracoval jako projektový nebo investiční manažer. “Rád plánuji a realizuji projekty a potřebuji za sebou vidět konkrétní výsledky své práce,” vysvětlil Miklík.

Turnov si Zbyněk Miklík zamiloval, má rád kopcovitou přírodu kolem

“Turnov mi hodně připomíná moje rodiště, Blansko. Je to město s výbornou dostupností do větších měst v okolí, a přitom je obklopené krásnou kopcovitou přírodou. Nemám rád rovinaté Polabí, pro mě jsou nezbytné lesy a kopce,” přiznal. Jediné, co mu podle vlastních slov z rodiště chybí, je častější kontakt s nejbližší rodinou, která žije na Moravě. “Ale i to se dá zvládnout,” dodal.

V Turnově patří k oblíbeným místům Zbyňka Miklíka náplavka u Jizery a Dolánky, kde má vzniknout koupací biotop. Za potěšením vyráží po celém regionu, jeho oblíbenou akcí v Libereckém kraji jsou dožínky ve Frýdlantu, rád si dá pivo Světoběžník z Minipivovaru U Čápa v Příchovicích. A co se týče filmů, tak naposledy byl v letním kině na Sladkém životě.

Desáté místo Libereckého kraje ho moc netrápí

Liberecký kraj skončil v letošním srovnání krajů až na desátém místě, Zbyněk Miklík těmto žebříčkům ale nepřikládá příliš velkou váhu. “Liberecký kraj je nádherné místo k životu, plné kulturních památek a krásné přírody. Osobně mám rád Turnov, kde žiji, a ten se například umístil na 16. místě v hodnocení Obce v datech mezi městy v celé České republice,” začal vysvětlovat svoje stanovisko Miklík. “Pokud jde o život v našem kraji, neměnil bych a jsem na něj hrdý. Všechno nejde dostat do jednoho žebříčku, na druhé straně vím, před jakými výzvami stojíme, ať už jde o dostupné zdravotnictví, kvalitní školství nebo dopravní infrastrukturu,” dodal Miklík.

Za svůj největší úspěch posledních čtyř let považuje politik skutečnost, že se Pirátům podařilo realizovat a nastartovat investice i v časech pandemie covidu a války na Ukrajině. “Nebylo to jednoduché období, přesto jsme vše zvládli bez škrtů v rozpočtu. Naopak, začali jsme pracovat na energetické soběstačnosti kraje, instalovali jsme fotovoltaické elektrárny na střechách našich budov, zahájili stavbu Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec a projektování nové střední zdravotnické školy v Liberci,” popsal a zmínil i přípravu velké fotovoltaické elektrárny v Ralsku, která by mohla zajistit energetickou soběstačnost škol, sociálních a kulturních zařízení.

Život politika a soukromí se snaží Zbyněk Miklík oddělovat

Pirátský lídr přiznal, že veřejné působení představuje určitou zátěž i pro jeho rodinu. “Snažím se například chránit děti tím, že je neukazuji na sociálních sítích a neprezentuji je veřejně. Snažím se oddělovat rodinný život od politiky, i když se to někdy daří lépe a jindy hůře. Ale je to prostě součást života a zatím to společně zvládáme,” popsal.

Zastupitel Turnova a krajský náměstek se věnuje investicím

Zbyněk Miklík se dlouhodobě věnuje problematice zadávání veřejných zakázek, od května 2018 je členem České pirátské strany, za kterou dvakrát úspěšně kandidoval ve volbách do obecního zastupitelstva v Turnově a do roku 2022 byl členem městské rady.

Kandidátní listinu Pirátů vedl už do krajských voleb v roce 2020, kdy byl zvolen krajským zastupitelem a posléze i náměstkem hejtmana a krajským radním pro ekonomiku.

Dvojkou letošní pirátské kandidátky je krajská zastupitelka Daniela Weissová a za ní figuruje v seznamu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek.

Krajské volby se budou konat 20. a 21. září a o hlasy voličů v Libereckém kraji se bude ucházet celkem 13 politických subjektů jejichž 544 kandidátů bude usilovat o mandát v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.

Mohlo by vás zajímat: Výšina, Ještěd či bývalý obchodní dům. Liberecké ikony se proměnily v graffiti