Původní objekt plaveckého bazénu je v havarijním stavu a průběžně se objevují problémy provozní i legislativní. „Projekt je připraven v duchu předchozích rozhodnutí vedení města a tento materiál je dovršením těchto kroků. Věřím, že začneme s rekonstrukcí podle předloženého harmonogramu,“ sdělil náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Jak sám přiznal, najít správnou cestu se neobešlo bez slepých uliček. „Současný projekt zajistí nejrychlejší a nejefektivnější opravdu tohoto libereckého klenotu,“ zdůraznil.

Podle opozice je plánovaná rekonstrukce Městského bazénu Liberec velmi kontroverzní, a to nejen astronomickou cenou, ale i rozsahem. Po celou dobu přípravy rekonstrukce opoziční zastupitelé namítali, že připravovaná takřka kompletní demolice a následná přestavba bazénu je zbytečně nákladná.

„Platí to, co říkáme celou dobu. Zásadní problém je protékající bazénová vana. Ta se musí vyměnit, v jiných městech tuto operaci zvládají za náklady okolo 50 milionu korun. Spolu s tím by se měly vyměnit narušené betonové konstrukce pod bazénem a pochopitelně i vodou poškozená technologie umístěná pod bazénem,“ sdělil Jindřich Felcman s tím, že tato oprava by se stihla během jednoho léta.

Historie libereckého bazénu sahá do 80. let minulého století a projektanti se při návrhu budoucí podoby snažili navázat na odkaz autora bazénu Pavla Švancera. Podle projektanta Tomáše Mrázka z hradecké projekční a architektonické kanceláře Ateliér 11 představoval bazén kvalitní a neobvyklé architektonické dílo, proto k celému projektu přistupovali s pokorou.

Změn se dočká vstupní lobby a zmizí nadzemní šatny pro ženy a muže. Místo nich vyroste v přízemí společná šatna s kabinkami, do které bude i bezbariérový přístup prostřednictvím nově vybudovaného výtahu. Původní pánské šatny nahradí fitness, místo dámských vznikne wellness. „Na svém místě kromě bazénů zůstane restaurace, která projde modernizací. Bude rozdělena na suchou a mokrou část,“ přiblížil Mrázek.

Zastupitelka za Liberec otevřený Lidem Zuzana Kocumová je názoru, že se při přípravě projektu popustila bezuzdná fantazie Je přesvědčena, že bazén je zde proto, aby zajistil kvalitní plavání pro veřejnost, sportovní kluby a školy. „Toto současný bazén plní dokonale. Není potřeba za sta miliony přistavovat nový sauna svět, wellness, přebourávat šatny, vše navíc se společným provozem pro muže i ženy. A rušit to, co funguje. Přitom nejenže to není potřeba, ale navíc to většina návštěvníků ani nechce,“ nešetřila kritikou s tím, že falešné odkazování na havarijní stav bazénu následně umožnilo vymyslet kompletní přestavbu.

Opozici vadí mimo jiné další zadlužení Liberce, který doteď nesplatil dluhy z minulých ér. „Zrovna v době, kdy se kvůli inflaci a tudíž navýšeným daňovým příjmům mohlo město začít trochu nadechovat, zarazí do svého rozpočtu novou sekyru. V době vysokých úroků si město plánuje půjčit 750 milionů, což může na splátkách udělat dalších 100 milionů ročně. Skokově rostou i provozní výdaje na bazén, z nějakých 20 milionů před pár lety se dnes pohybujeme nad 50 miliony provozní dotace,“ dodal zastupitel a člen finančního výboru Jaromír Baxa.