Dobře si je prohlédněte. Toto jsou lidé, které jsme si zvolili, aby další čtyři roky hájili naše zájmy v zastupitelstvu kraje. To rozhoduje například o struktuře krajského zdravotnictví, středních škol, financování dopravy i kulturních zařízení.

A jak lidé rozhodli? Nejvíce voličů důvěřuje současnému hejtmanovi Martinu Půtovi, který získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů v celé ČR. Mezi Starosty bodovali také Michael Canov, kterého zakroužkovalo 3 997 lidí, následován turnovským Tomášem Hockem s více než 2 tisíci přednostními hlasy.

Českolipskou starostku Jitku Volfovou v čele ANO zakroužkovalo 2 161 voličů, frýdlantského starostu Dana Ramzera, lídra ODS 1 196. Druhé a třetí v pořadí přeskákali muži jablonecké ODS – Petr Beitl, Vít Němeček a Jiří Čeřovský. Nejstarším zastupitelem bude 69letý Vladimír Boháč (Starostové), nejmladší 23letá českolipská studentka Markéta Červinková (ANO).

Jmenovaní ale zdaleka nepatří mezi nejstarší ani mezi nejmladší kandidáty. Těmi byli v Libereckém kraji 18letý student a aktivista Milionu chvilek z Turnova Daniel Havlík a Natálie Drozcová z Jablonného v Podještědí. Nejstarším byl naopak 91letý Jaroslav Hlubůček z Jablonce nad Nisou. Průměrný věk krajských zastupitelů bude podle Českého statistického úřadu 49,9 roku.

Dominují muži

Převažují muži, kterých je v 45členném zastupitelstvu 35, s průměrným věkem 49,1 roku, žen je pouhých 10, průměrný věk je 46,1 roku.

Nejvíce zastupitelů je ve věkové kategorii nad padesát let (24) nejméně – pouze tři – spadají do kategorie do 30 let. Čistě mužské zástupce mají ODS a SPD. Po dvou ženách zasedne do zastupitelských křesel za Piráty a ANO. Šest žen je v zastupitelském klubu Starostů pro Liberecký kraj. Nejméně žen, pouhých sedm, zasedlo v krajském zastupitelstvu v letech 2008 až 2012.

Počty získaných mandátů:

Starostové pro Liberecký kraj - 22

ANO - 10

Piráti - 5

ODS - 5

SPD - 3

Kdo byl zvolen:

Půta Martin (SLK)

Vinklátová Květa (SLK)

Sviták Jan (SLK)

Mlejnková Lena (SLK)

Hocke Tomáš (SLK)

Khauerová Markéta (SLK)

Lípa Radek (SLK)

Canov Michael (SLK)

Zbrojová Eva (SLK)

Dvořák Jaromír (SLK)

Tulpa Petr (SLK)

Löffelmann Jiří (SLK)

Demčák Jaroslav (SLK)

Ulvr Jiří (SLK)

Horinka Josef (SLK)

Boháč Vladimír (SLK)

David Daniel (SLK)

Červinková Markéta (SLK)

Provazníková Anna (SLK)

Stříbrný Vladimír (SLK)

Lufinka František (SLK)

Kořínek Jaroslav (SLK)

Miklík Zbyněk (Piráti)

Židek Václav (Piráti)

Valešová Jarmila (Piráti)

Tempel Jan (Piráti)

Weissová Daniela (Piráti)

Švarc Michal (SPD)

Vích Radovan (SPD)

Kalvoda Bronislav (SPD)

Ramzer Dan (ODS)

Richter Vladimír (ODS)

Němeček Vít (ODS)

Beitl Petr (ODS)

Čeřovský Jiří (ODS)

Volfová Jitka (ANO)

Knížek Jaroslav (ANO)

Prachařová Šárka (ANO)

Brož Martin (ANO)

Říha Stanislav (ANO)

Chuchlík Josef (ANO)

Baran Roman (ANO)

Tůma Miloslav (ANO)

Hejna Roman (ANO)

Kříž Michal (ANO)