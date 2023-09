V přepravním depu logistické společnosti Zásilkovna, které sídlí v Bílém Kostele na Liberecku, uvázlo několik tisíc balíků. Podle společnosti je důvodem spor s externím provozovatelem depa. Ten podle firmy znemožnil přístup do skladu s balíky poté, co s ním Zásilkovna na konci srpna ukončila spolupráci.

Zásilkovna. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Společnost Zásilkovna klientům za nedoručené balíky slibuje refundaci. Aktuálně odeslané zásilky putují místo do Liberce do nového depa v Benátkách nad Jizerou. Informaci na webu uvedla Česká televize. Mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa pro Českou televizi uvedl, že se do skladu na Liberecku není možné dostat.

Spory s provozovatelem depa podle Chalupy nastaly na konci srpna po ukončení externí spolupráce ze strany Zásilkovny. Provozovatel prý zásilky zablokoval a Zásilkovna k nim nemá přístup. Společnost věc řeší s policií, která ale situaci odmítla komentovat.

Podle vedoucího depa, Jann Reslera, je ale na vině Zásilkovna. Prý měla úmyslně vypnout systém počítající zásilky a hotovost.

„Řidiči odváželi a přiváželi zásilky a hotovost. Systém dispečerovi ukazuje, kolik řidič veze zásilek a kolik veze peněz. Celý tento systém začala Zásilkovna v průběhu 31. srpna vypínat. Všechno jsme proto sepsali a jsme připraveni to Zásilkovně předat. Ale ta s námi nechce spolupracovat a chce zásilky hned,“ řekl Resler pro portál idnes.

Zásilkovna na svém webu slíbila zákazníkům, jejichž zásilky uvázly v Liberci, refundaci. Zveřejnila tam také návod, jak mají postupovat. Maximální výše pojištění zásilky, kterou lidé posílají mezi sebou, je 5 tisíc korun. U zásilek objednaných z internetových obchodů je to 20 tisíc korun