Nechali jste si poslat zásilku na konci srpna přes službu Zásilkovna? Pokud svoz na depo v Libereckém kraji proběhl 31. srpna, s největší pravděpodobností ji nedostanete. Za vším je spor mezi Zásilkovnou a smluvním provozovatelem depa.

Zásilkovna. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

Společnost slíbila svým zákazníkům kompenzace. „Na tomto depu bohužel došlo ve čtvrtek minulého týdne ke škodní události zapříčiněné třetí stranou, která znemožnila doručení zásilek. Proto jsme se rozhodli všechny zásilky aktuálně stojící na libereckém depu finančně kompenzovat. O svoje peníze za objednávku tak zákazníci nepřijdou,“ vysvětlil mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Společnost už na svém webu zasilkovna.cz v sekci blog zveřejnila informace ke kompenzacím. Pokud měl zákazník zaplaceno předem, Zásilkovna bude kompenzovat příjemce. Společnost bude refundovat i škody odesílatelům, ve velké většině e-shopům, které zboží zaslaly takzvaně na dobírku. Reklamace bude podle vyjádření společnosti uznána všem zákazníkům, kterým zásilka v Liberci stojí. Peníze dostanou nejpozději do 30 dnů.

Jenže to se e-shopům moc nelíbí. Hned několik desítek zadržených zásilek má na depu třeba liberecký internetový obchod superhity.cz. „Zákazníky, kteří volají Zásilkovnu, směřují zpět k nám do e-shopu, abychom jim vrátili peníze. To máme vyplňovat každou položku zvlášť? Nepřijdeme jen o peníze, ale i o dobré hodnocení, na internetu přibudou negativní recenze,“ popsala Lenka Bajerová z e-shopu superhity.cz.

Lidé mají strach, zda dostanou kompenzaci i za dražší zásilky. „Maximální pojištění je u Zásilkovny 5000 korun, jeden z mých ztracených balíků je například telefon za 10 tisíc. Co s tím?“ zeptala se Pavlína Pabelová. Podle ujištění společnosti budou refundovány všechny zadržené zásilky v plné výši. „Budeme refundovat celou hodnotu objednávky, o své peníze tedy nikdo nepřijde,“ sdělila společnost. Na výše zmíněném webu je nutné vyplnit reklamační formulář dle návodu.

Vzhledem ke škodní události Zásilkovna obratem přesunula činnost depa do nové lokality v Benátkách nad Jizerou, kam jsou od začátku tohoto týdne sváženy zásilky z Libereckého kraje. „Ujišťujeme, že šlo o zcela výjimečný a jednorázový stav a po přesunu depa, tedy od 1. září, je logistická situace v Libereckém kraji zcela stabilizovaná. Zásilky poslané v září by tedy měly příjemcům dorazit v pořádku,“ doplnil Chalupa.

V dnes už bývalém depu Zásilkovny pro Liberecko zůstaly jednotky tisíc kusů zásilek, jejich celkovou hodnotu společnost zjišťuje. „Situaci aktuálně řešíme ve spolupráci s Policií České republiky, kde jsme podali trestní oznámení,“ dodal mluvčí společnosti Zásilkovna.

„Vypnuli nám systém“

Za celou situací stojí neshody mezi Zásilkovnou a provozovatelem depa ve Volgogradské ulici v Liberci a v Bílém Kostele, což dosud bylo hlavní depo Zásilkovny pro Liberecký kraj. Tamní zásilky jsou přitom podle provozovatele depa Jana Reslera takzvaně deponované.

Resler tvrdí, že za vše může právě Zásilkovna. „V důsledku několika protiprávních jednání, jichž se Zásilkovna vůči nám a desítkám zaměstnanců, kteří řadu měsíců nemají uhrazeny mzdy, dopustila, a také proto, že nám Zásilkovna dne 31. srpna dálkovým zásahem do systému elektronické evidence znemožnila kontrolu zásilek, jsme byli nuceni zásilky svezené na naše depo dne 31. srpna deponovat, nikoli zadržet,“ popsal provozovatel depa Jan Resler.

Zásilky jsou na depu údajně připravené k předání, což nabízí depo od samého počátku. „Nelze je ale předat jen tak na dobré slovo, když nám Zásilkovna vypnula v průběhu pracovního dne systém a přestali jsme mít přehled. Po jejich odvezení by mohlo dojít k tvrzení, že mezi nimi něco chybí. Zásilkovna nás ukončila ze dne na den a veškeré zásilky jsou od počátku připravené v zapečetěných klecích a pod kamerami k dispozici. Nic nezadržujeme, jen to chceme předat transparentně a doložitelně,“ vysvětlil provozovatel depa.

Zákazníci se obrací i přímo na depo, zda-li by nemohlo zásilku předat. „Jak to máme udělat, když nemáme přístup do systému, který nám vypnuli během dne? Nemohli jsme odevzdat ani zásilky, ani peníze. Prostě to chceme udělat jen oficiálně a pod kontrolou, aby nebyl další problém,“ doplnil Resler.

Podle společnosti Zásilkovna jde ale v celém případu o to, že s provozovatelem depa vypověděla smlouvu právě k poslednímu srpnu. „Neoprávněné zadržení zásilek je odplatou za to, že jsme se rozhodli nepokračovat v další spolupráci,“ doplnil Chalupa.