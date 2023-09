Radost z objednaného balíčku se v případě dlouhého čekání může proměnit ve frustraci. Zvlášť v okamžiku, když člověk neví, co se děje. Na vlastní kůži to poznali ti, kteří využívají služeb Zásilkovny. Kvůli sporu mezi firmou a provozovatelem depa na Liberecku, kde uvízlo tisíce balíčků ze svozu na konci srpna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Mezi zasažené zákazníky patří i liberecká oděvní značka Black Mountain, která se snaží skrz ušité oblečení pod Ještědem šířit úsměv. Službu společnosti využívali pravidelně, ale už minulý pátek měli problém se svozem. „V pondělí se nám ozývaly první zákaznice, že je problém s balíčky. Snažili jsme se zjistit, co se děje, ale obchodnímu zástupci jsme se už nedovolali,“ řekla Deníku majitelka obchodu Lucie Laštůvková.

Rozhodli se nečekat na řešení ze strany Zásilkovny a v rámci zákaznického servisu aktivně obvolávali dotyčné zákaznice a nabízeli alternativní řešení. Ve většině případů se to díky ochotě a součinnosti nakupujících podařilo. Přesto mají několik balíčků, jejichž obsah nejde nahradit, jedná se například o zboží z limitované edice. „Snažili jsme se rozklíčovat zásilku po zásilce a vypadá to, že na depu uvázlo 28 balíčků a obdobné množství vratek,“ nastínila situaci Laštůvková s tím, že některým lidem ani nepřišla sms zpráva informující o aktuální situaci. „Máme práce nad hlavu, připravujeme se na velkou prodejní akci v Praze o víkendu a do toho jsme museli řešit tento problém. Stálo nás to čas, který jsme mohli věnovat výrobě,“ zdůraznila.

Navzdory výpadku budou služeb Zásilkovny využívat nadále, protože patří mezi oblíbené dopravce zákaznic. Aktuálně už svoz balíků funguje, společnost přesunula činnost depa do nové lokality v Benátkách nad Jizerou, kam jsou od začátku tohoto týdne sváženy zásilky z Libereckého kraje. „Myslím si, že společnost měla prohlášení vydat mnohem dříve. Kdyby se k tomu postavili čelem od začátku, obešla by se to bez tak velkých negativních emocí. Doufám, že se situace stabilizuje co nejdříve,“ svěřila se majitelka libereckého obchůdku, který letos oslaví 12 let existence.

Celou situací se zabývá i policie, která ale o své činnosti v souvislosti s konkrétními fyzickými nebo právnickými osobami veřejnost neinformuje. „Neveřejné je i šetření Policie České republiky, které nutně nemusí vést k závěru, že někdo spáchal trestný čin,“ dodala krajská mluvčí policie Ivana Baláková.