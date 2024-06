Velkým lákadlem Dětského dne byla zpěvačka Karolina Gudasová, která založila projekt Karol a Kvído. Přibližně čtyřicet minut do jejího vystoupení začalo pršet, a tak se Markéta Soukupová spolu s dcerou schovaly do místní kavárny. Lehký deštík se postupem času změnil v liják. „Podívala jsem se na hodinky, kolik zbývá času do vystoupení, a bylo 15.38. Byla jsem rozhodnutá počkat, než déšť přejde, a poté vyrazit domů. A ani ne do dvou minut se ozvala blízko nás velká rána,“ zavzpomínala na osudový okamžik Soukupová, která už od dětství toužila stát se zdravotní sestřičkou a pomáhat. „A vypadá to, že dcera půjde v mých šlépějích. Ráda poslouchá příběhy o tom, co jsem zažila v práci, umí základy resuscitace a zvládla by zavolat tísňovou linku,“ dodala.

Následovalo ticho, které přerušil alarm v kavárně a následný vpád vyděšené ženy, která sháněla lékaře. Zdravotní sestřička ani minutu neváhala a vyrazila na pomoc. Dcerku nechala ve společnosti své kamarádky a věděla, že bude v bezpečí.