Štěstí v neštěstí měli návštěvníci Dětského dne v Zámeckém parku ve Vratislavicích nad Nisou, kteří se před nešvary počasí schovali pod strom. Do něj uhodil blesk a vyžádal si dvaadvacet zraněných, mezi nimi i děti. Jedno z nich transportoval vrtulník do Prahy. Na místo se sjely všechny složky Integrovaného záchranného systému a Krajská nemocnice Liberec (KNL) aktivovala traumatologický plán.

Liberecká nemocnice do péče převzala patnáct lidí v rámci traumaplánu 2. stupně, jednoho pacienta přivezla sanitka mimo traumaplán a další tři byli přijati na doporučení zdravotníků. Celkově se jednalo o deset dospělých a devět dětí. Dvě z nich vykazovaly neurologické příznaky ve smyslu drobného brnění. „U většiny pacientů se naštěstí jednalo o krátké poruchy vědomí, dočasné poruchy hybnosti končetin. Aktuálně jsou všichni pacienti mimo ohrožení života včetně všech přijatých dětí a většina z nich bude po provedení kontrolních vyšetření ještě během dneška propuštěna,“ sdělil primář traumatologie Martin Křivohlávek, který řídil nedělní zásah v rámci traumatologického plánu. „Nikdo ze zraněných neutrpěl vážnější popáleniny či závažnější úrazy, které by si přivodili pádem,“ upřesnil. Prvního zraněného přijali v 16.40 a posledního v 17.15 s tím, že traumaplán byl ukončen zhruba devadesát minut od jeho aktivace.

Lékaři předpokládají, že většina pacientů by neměla mít do budoucna žádné obtíže, ale trvalé následky nelze vyloučit. V nemocnici zůstane pět až šest pacientů. Jak informoval primář oddělení urgentní medicíny Petr Kašák, u jedné dospělé pacientky přetrvává porucha hybnosti pravých končetin, ale příznaky už odeznívají. Má drobné popáleniny. „Případy po úderu bleskem jsou ojedinělé. Jedná se o nízké jednotky za desetiletí,“ zdůraznil Kašák s tím, že zásah více lidé bleskem je extrémně vzácné.

Na místě neštěstí zasahovala kromě záchranářů a hasičů i Policie ČR. Policisté zajišťovali plynulý průjezd sanitních vozidel a poskytovali své krizové interventy. „Jelikož došlo k události vlivem přírodního živlu, s největší pravděpodobností bude případ založen,“ řekla Deníku krajská mluvčí policie Klára Jeníčková.

Do Vratislavic nad Nisou vyrazila i horská služba, která asistovala u sjezdu horských kol na Ještědu. Během návratu se dozvěděli o nešťastné události a vyrazili na místo. „V první chvíli byl předpoklad, že budeme naším vozem převážet pacienty do zdravotnického zařízení, ale po příjezdu na místo události jsme byli vedoucím akce zařazeni do činností na místě a péče o pacienty,“ popsal situaci jeden ze zasahujících záchranářů. Při jejich příjezdu už byli pacienti roztříděni v souladu s traumaplánem a postupy, které se uplatňují při řešení takzvaných hromadných neštěstí. „Pro nás je tato situace známá, protože sami zařazujeme do našich výcviků tyto postupy. Právě díky výcvikům a dlouhodobé spolupráci jsou s našimi schopnostmi a dovednosti obeznámeni záchranáři ZZS a tudíž nás naprosto automaticky zařadili do činností v rámci této akce,“ osvětlil druhý ze zasahujících.

„Záchranáři Horské služby v celé republice jsou pravidelně školeni pro činnosti při hromadných neštěstích a jsou schopni se okamžitě zapojit dle potřeb v rámci spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou v jednotlivých krajích, “ dodal ústřední náčelník Horské služby České republiky René Mašín.

