Dobrá zpráva přichází poté, co se v uplynulých dnech nákaza koronavirem potvrdila u dvou klientů z domova seniorů na libereckém Františkově. Ti jsou nyní hospitalizováni v liberecké nemocnici. Jedna z ošetřovatelek, u níž se nákaza rovněž potvrdila, je v domácí izolaci. Otestovali kvůli tomu další zhruba dvacítku klientů a zaměstnanců františkovského domova. „Další pozitivní výsledky tam nebyly, stejně jako v dalších domovech, kde jsme vyšetřovali jednotlivce,“ popsal Valenta.

Jedním ze zařízení, kde testování probíhalo, byl domov U Spasitele ve Frýdlantu. „K odběru vzorků u pěti vytipovaných klientů došlo v neděli v odpoledních hodinách. Klienty, kterým byly vzorky speciálním týmem odebírány, předem vytipovala praktická lékařka, která s námi spolupracuje. Dnes ráno jsme se dozvěděli výsledky, všichni klienti mají testy na nemoc Covid-19 negativní,“ informovala v pondělí ředitelka domova Milada Kochanová.

Nákaza se nepotvrdila ani u zaměstnanců liberecké nemocnice, kteří přišli do kontaktu s pozitivním pacientem z Českého Dubu. „V Libereckém kraji máme dva nakažené zdravotníky. Oba dva jsou po zájezdu ze zahraničí, jsou v izolaci a byli v karanténě, takže neordinovali,“ popsal Valenta.

Do kraje se v těchto dnech podle Valenty vrací desítky Čechů ze zahraničí, jejichž převoz do Prahy koordinuje ministerstvo zahraničí. „Tyto repatriované občany ve spolupráci s policií a s hasiči dopravujeme do našeho kraje a jsou jim vydávány rozhodnutí o karanténách,“ přiblížil.

Dohromady na Liberecku hygienici v pondělí večer evidovali 45 nakažených. V celém kraji jich bylo 88.