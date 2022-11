Obě ženy mají za sebou vlastní, pohádkovou svatbu. Veronika se vdávala před sedmi lety, kdy svatební trendy byly úplně jiné než nyní. Svatba byla sice malá, ale přesně podle představ tehdejších novomanželů.

To Nikol stanula před oltářem dokonce dvakrát. Jak sama přiznala, poprvé do příprav zasahovali převážně rodiče. „I když to byl krásný den, podruhé už jsem si do příprav mluvit nenechala a bylo to naprosto dokonalé a podle mých představ,“ svěřila se s tím, že nejdůležitější je mít kolem sebe lidi, které má člověk rád. „A také někoho, kdo má vaši důvěru, že celý den pohlídá a povede vás,“ dodala.

Nabídka šitá na míru

Své teoretické i praktické zkušenosti využívají i při organizaci svateb. Snaží se udělat maximum, aby si snoubenci užili svůj svatební den a s radostí a láskou na něj vzpomínali. „Připravujeme nabídku pro každý pár šitou na míru, protože každý z nich potřebuje něco jiného. Mohlo by se zdát, že svatby si jsou podobné, ale není tomu tak. Každá svatba je originál a my k ní i tak přistupujeme,“ zdůraznila Kiliánová.

A zatímco některé páry nechávají všechno na nich, jiné mají jasnou představu, jak by měla svatba vypadat. „V tomto případě na několika schůzkách konzultujeme s nevěstou přípravy, ale přebíráme připravenou svatbu a pak na vše jen dohlížíme,“ upřesnila.

Popisovat rychlorande z pohledu ženy je věrohodnější, říká autor nové knihy

Inspiraci čerpají z vlastních zkušeností, sociálních sítí a i od samotných nevěst. Oblíbené barvy letošních svateb byly například odstíny zelené, modré, bordó a zlaté nebo starorůžové a pudrové. Trendy je stále i boho styl, například v kombinaci s podzimní cihlovou barvou. „Svatby jsou také hodně inspirované zahraničními trendy. Příkladem jsou třeba dospělé družičky, odpolední obřady či rauty místo obědů. Více se upouští od českých tradičních zvyků, jako jsou svatební koláčky, vývazky či krmení se polévkou z jednoho talíře,“ informovala Linke.

Dvacet svateb ročně

Ročně průměrně připraví přibližně dvacet svateb, ale časy na přípravu se liší. Někdy se na její organizaci podílí od začátku, jindy ji pouze koordinují nebo připravují svatební dekorace. „Moc nás baví každou svatbu něčím ozvláštnit a dát jí jedinečný prvek,“ shodly se zakladatelky agentury.

Plánů mají do budoucna celou řadu. V sobotu 12. listopadu proběhne v Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci třetí ročník svatebního veletrhu, za jehož organizací stojí právě zakladatelky Svateb v Jizerkách. Návštěvníci se mohou těšit na prezentace svatebních míst, ochutnávky svatebních dortů, catering od finalistky MasterChef Česko 2020 Lucie Čižmárové Drábkové, ukázky svatebních šatů či svatební fotografy. Oproti minulým ročníkům budou moci zájemci ochutnat svatební menu restaurace Zlatý Kohout, účastnit se prohlídek designových pokojů a pro rodiče bude i připraveno hlídání jejich ratolestí.

V budoucnu by kamarádky rády otevřely třeba i svatební studio, aby se měly se snoubenci kde potkávat a realizovat jejich svatební nápady. „Přály bychom si, aby se Svatby v Jizerkách rozrostly i mimo hranice regionu,“ uzavřely milovnice svatebního veselí.