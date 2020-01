Princip navigačního systému je jednoduchý. Přes tisíc parkovacích míst, především v centru města a v Lidových sadech, je osazeno speciálními senzory. Pokud je nad nimi auto, vyšlou údaj o obsazenosti místa do systému. Ten zobrazuje data o jednotlivých parkovištích na celkem 78 tabulích umístěných po městě. „Celý proces zabere sotva pár vteřin. Vše se děje automatizovaně. Každý senzor, potažmo cedule, jsou vzájemně navázané na takzvané skupiny,“ popsal Lukáš Hýbner z oddělení dopravní obslužnosti libereckého magistrátu.

Světelné cedule pak na různých místech ve městě navigují řidiče k nejbližším parkovištím a ukazují jim, kolik míst je na nich volných. Zelené číslo svědčí o nadpolovičním počtu volných míst, oranžové o tom, že zbývá méně než polovina. Pokud nezbývají žádná, informuje řidiče červený nápis „obsazeno“.

Novinka zatím bezchybně nefunguje

Systém, za který město zaplatilo téměř devět milionů korun, ovšem stále ignoruje některá významná parkoviště. Jde například o parkovací dům v obchodním centru Forum. To je sice na cedulích uvedeno, číselný displej je ale na nich zatím černý.

Podle Hýbnera má Forum podobně jako Plaza vlastní parkovací systém, který nevyužívá městské senzory. „Kolikrát se zvedne závora na příjezdu, tolik se odečte míst a naopak. My tak pouze přebíráme tato data a promítáme je na tabule,“ popsal.

Zatímco údaje o kapacitě Plazy už tabule zobrazují, u Fora se to ještě nepodařilo. „Snažíme se, aby to bylo co nejdříve,“ ujistil Hýbner.

Další místo, kam systém řidiče ještě nezavede, je parkovací dům v liberecké knihovně. Na tabulích s cílem „knihovna“ svítí nápis „omezeno“. „I tam je domluva s knihovnou, že ji tam uvedeme,“ řekl Hýbner. Zatím se to však ještě nepovedlo.

Poněkud překvapivě pak systém nezahrnuje ani parkoviště na konečné tramvaje v Lidových sadech, které je nejblíže vchodu do zoo. Právě k němu přitom návštěvníci zahrady směřují často jako první, a až pokud je obsazeno, což se zejména v sezoně děje pravidelně, hledají jiná parkovací místa v okolí. V novém navigačním systému jsou ovšem zapojena jen stání v ulicích Sovova, Riegrova a Fibichova.

Rozšíření až za pět let

Podle primátorova náměstka Jiřího Šolce parkoviště na konečné tramvaje patří dopravnímu podniku a do projektu zahrnuto nebylo. Změnit se to může nejdříve za pět let, až vyprší doba udržitelnosti. „Jakmile skončí doba udržitelnosti, můžeme senzory rozšiřovat, případně ubírat. Teď to ale nejde,“ vysvětlil Šolc.

Ten si jinak nový systém pochvaluje. V plánu je podle něj aktuálně ještě zahrnutí dat do připravované aplikace Liberec v kapse. „Ta by měla vzniknout už v polovině letošního roku,“ řekl Šolc. Už dnes lidé najdou data o obsazenosti parkovišť na webové stránce parklib.herm.cz.