Hlasování veřejnosti odstartujte v pátek 1. července. Postupně se každý pátek na webu Deníku představí sada fotografií, ze kterých svým hlasováním pošlou lidé do finále dvě nejlépe hodnocené. Celkově proběhne osm kol a na začátku září se finalisté utkají o vítězství ve čtrnáctidenním hlasování. Oceněný autor obdrží hodnotnou cenu od společnosti Canon a čestné místo na výstavě Zaostřeno na Jizerky. Ta bude mít koncem září vernisáž v libereckém Centru Babylon.

„Tato akce je každoročním vyvrcholením fotosoutěže. Vždy je to pěkná podívaná, a to jak díky skvělé práci nadšených fotografů, tak i přírodních fenoménů, které Jizerky nabízejí v nepřeberné množství. Je až neuvěřitelné, jak se dokáže i jinak známé místo z netradičního úhlu a při zajímavém světle zcela proměnit a ukázat úplně jinou tvář,“ sdělil ředitele Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Ondřej Petrovský. Jeho samotného Jizerky každoročně překvapí něčím zcela novým, na co fotografové narazí.

Mezi pravidelné účastníky fotosoutěže, který nevynechal ani jeden ročník, patří i Roman Grebeníček. Žije v Jizerských horách třicet pět let a fotografování se věnuje přibližně sedmnáct roků. „Tyto hory jsou mojí srdeční záležitostí a myslím, že je svým pohledem mohu ostatním lidem hory i jinak,“ podotkl fotograf. Do kalendářů se dostalo celkem šest jeho fotografií a v 6. ročníku se snímek Krajinou ticha objevil na titulní straně kalendáře. „Mojí nejoblíbenější částí Jizerských hor jsou bučiny na severozápadě. Lokality okolo Lysích skal, údolí Velkého Štolpichu, Černého potoka a poslední dobou Smědé,“ dodal.

Kalendář číslo 12

Podvanácté spatří světlo světa benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky. Letos výtěžek z prodeje pomůže s projektem výsadeb druhově rozmanitých lesů na Liberecku. V minulosti nadace tímto způsobem pomohla se záchranou rašeliniště, aby nedocházelo k jeho odvodňování, poskytla prostředky na výsadbu desítek tisíc sazenic stromků do místních lesů nebo spolufinancovala výstavbu rybího přechodu na řece Smědé. Tištěný náklad se každým rokem navyšuje a z původních osmi set kusů se počet loni vyšplhal na celé dva tisíce.

„Z kalendáře se stala už tradiční záležitost a znám řadu lidí, kteří mají doma všechny dosud vydané a zároveň se každý rok přidávají noví zájemci. Pro mnoho firem se stal kalendář vánočním dárkem, na který si nechají dotisknout své logo a věnují ho koncem roku svým partnerům. Tímto způsobem zároveň přispívají na ochranu Jizerských hor,“ vysvětlil Petrovský.

Do fotosoutěže se zapojil i Miroslav Stříbrný, pro kterého představuje fotografování velký koníček. Po narození první dcery si pořídil první lepší objektiv a posléze si zakoupil sněžnice, aby se mohl vydávat na putování zimními Jizerkami. „Chtěl jsem zachytit neobyčejnou atmosféru brzkého anebo posledního světla v přírodě,“ svěřil se fotograf. Za největší úspěch v soutěži považuje dva snímky v jednom kalendáři, z toho jeden na titulní straně.

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky byla poprvé vyhlášena v roce 2011. Od té doby bylo přihlášeno 2 349 snímků a vydáno 15 500 kalendářů. S myšlenkou jejího pořádání přišel předseda správní rady nadace František Pelc. Do soutěže se hlásí fotografové nejen z Čech, ale i zahraničí.