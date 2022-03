Hlasovat se bude i na webu Deníku

Na autory oceněných snímků čekají hodnotné ceny od společnosti Canon. Kromě poroty vybere do výstavní kolekce jeden snímek i široká veřejnost, která o něm bude hlasovat po celou dobu letních prázdnin na internetových stránkách Deníku. „Anketa běží po celé léto a představuje zpestření pro čtenáře. Zájem o hlasování se každý rok zvyšuje a největší ohlas má vždy finále. Kromě hlasování si lidé rádi proklikají i galerie s povedenými fotkami,“ podotkla webeditorka Deníku Zuzana Kolářová.

Vyhlášení výsledků fotosoutěže a představení kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2023 proběhne na podzim v rámci vernisáže. Výtěžek z prodeje letošního kalendáře poputuje na lepší zadržování vody v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery. Tento projekt, který realizuje Jizersko-ještědský horský spolek, navazuje na loni dokončenou obnovu evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. V minulosti peníze pomohly s výsadbou desítek tisíc sazenic původních a druhově rozmanitých stromků do Jizerských hor i jejich okolí, s obnovou návštěvnické infrastruktury, či se zprůchodněním horního toku Smědé. „Velmi mile mě každým rokem překvapuje zájem o kalendář. Lidé tak mají doma či v práci po celý rok nejen krásné snímky Jizerských hor, ale zároveň tím horám pomáhají. A to je právě i smysl celé fotosoutěže. Ukázat, co krásného příroda nabízí a apelovat tak na její potřebnou ochranu,“ dodal Petrovský.

V hlavní roli Jizerky. Vernisáž odstartovala výstavu, pokřtili i kalendář

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky již od roku 2011 a každým rokem dorazí kolem dvou set snímků od přibližně 50 autorů. Krom fotografů z České republiky se pravidelně hlásí i ti z polské strany Jizerských hor. V minulosti se do ní přihlásil například Petr Zbranek z Jablonce nad Nisou. „Jizerky jsou moje srdcovka. Odmala bydlím v Jablonci, takže do hor to mám, co by kamenem dohodil. A pokud člověk necourá jen po těch profláklých lokalitách, Jizerky ho vždy dokážou překvapit,“ podotkl fotograf.

Rozprodáno

Za dobu existence fotosoutěže bylo zasláno dohromady 2 197 snímků a nadace vydala 15 500 kalendářů. Loňský rekordní dvoutisícový náklad se rozprodal do posledního. „Fotografové mě každým rokem o tomto jednoznačně svými snímky přesvědčují. Sám jsem často překvapen, jaká pro mě doposavad neznámá zákoutí hory ukrývají. Jindy zase sleduji i notoricky známá místa z takového úhlu pohledu, který jsem doposavad nevnímal. Obdivuji práci fotografů, kdy často musí na ten svůj snímek čekat řadu hodin či se do míst vracet opakovaně, výsledek pak ale stojí za to,“ ocenil soutěžící Ondřej Petrovský.