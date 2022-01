Od pondělí do neděle, vždy od 10 do 14 hodin mohou lidé zavítat na Zámek Sychrov. Do konce března nabízí památka, která od roku 1820 do roku 1945 sloužila jako letní rezidence francouzského rodu Rohanů, v rámci zimních prohlídek základní okruh s názvem Novogotický klenot Rohanů. Během prohlídky zájemci uvidí například honosně zařízené Královské apartmá, kde přespával i francouzský král Karel X., pruský král Vilém I. nebo rakouský císař František Josef I. Průvodce návštěvníky zavede také do soukromých apartmá knížete a kněžny s pracovnou, ložnicí a toaletními pokoji. V reprezentačních prostorech zase uvidí přijímací salon, knihovnu, hráčský salon a velkou jídelnu.

Bez průvodce si mohou lidé během otevírací doby prohlédnout i okruh Zlatý poklad, který tvoří kolekce vzácných předmětů ze sychrovských sbírek a šperkařských plastik Františka Khynla. V trezorové místnosti se nachází například zlacené kalichy, monstrance a slonovinové sošky.

Kastelán Zámku Sychrov Miloš Kadlec přiblížil, že návštěvnost je ale v současné době velmi nízká. „Zatímco dříve přišly v zimním období stovky lidí, nyní je to s návštěvností tristní. Poslední tři dny uplynulého pracovního týdne nepřišel vůbec nikdo. V minulosti, například v roce 2013, přišlo jen během ledna 3 600 lidí. Ještě před covidem, v lednu roku 2019, to bylo tisíc návštěvníků. Nyní jsou to desítky,“ popsal Miloš Kadlec.

Naopak v zákupském zámku, který je přes zimu pro veřejnost otevřený vůbec poprvé, si na nízký počet návštěvníků nestěžují. „Jen během ledna přišlo asi dvě stě lidí, což jsme nečekali a je to obrovský úspěch,“ uvedl kastelán Zámku Zákupy Vladimír Tregl s tím, že zimní provoz chtěl zavést už v roce 2020, kdy do funkce nastupoval. Kvůli covidovým opatřením musel být ale zámek, stejně jako ostatní památky, z nařízení vlády uzavřený.

Ještě před zahájením zimních prohlídek, mohli lidé do zákupského zámku zavítat na prohlídky během prvních tří adventních víkendů.

Podle nařízení vlády se skupinky do dvaceti lidí nemusí prokazovat potvrzením o bezinfekčnosti. V případě, že se sejde více lidí, rozdělujeme je na dvě skupiny,“ připomněl Vladimír Tregl.

A na co se mohou návštěvníci v Zákupech, kam v 19. století přes léto jezdili členové panovnické rodiny Habsburků, těšit? Takzvaný zimní okruh, který je přístupný od úterý do neděle, vždy v 11 a ve 13 hodin, je zavede mimo jiné k předkaplí, do zámecké kaple, kde se ženil následník trůnu František Ferdinand d´Este, k císařskému výtahu, do třípokojového hostinského apartmá ve stylu biedermeieru, do pokojů císařova hofmistra, apartmá arcivévodkyně Marie Terezy, která byla nevlastní matkou Františka Ferdinanda d´Este, a zájemci uvidí i pokoje v prvním patře, zařízené jako honosný byt z období první republiky.

Ve všech místnostech mohou lidé obdivovat bohaté zařízení nábytkem, obrazy, porcelánem či loveckými trofejemi. Součástí zimního okruhu je také historická zámecká kuchyně v přízemí zámku.

Zimní prohlídky nabízí na svých webových stránkách také Skalní hrad Sloup, kam je od listopadu do března možné výjimečně zavítat jen po předchozí dohodě a za zvýšené vstupné.

