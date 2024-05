Soukromý vlastník nabízí Liberci zámek v horním centru města za 80 milionů korun. Další milion chce za vybavení. O případné koupi rozhodnou zastupitelé Liberce za měsíc. O ceně za zámek informoval náměstek primátora Adam Lenert.

"Nabídku na odkup zámku jsme dostali od majitele už oficiálně a dohodli jsme se, že ji můžeme i publikovat," uvedl. Vedení radnice před dvěma týdny uvedlo, že se současným vlastníkem se na podmínkách prodeje domluvilo a že město zaplatí asi o pětinu méně než je odhadní cena. "Ta je 96 milionů," upřesnil náměstek.

Pokud zastupitelé transakci odsouhlasí, zaplatí město částku za zámek ve třech ročních splátkách. Letos by to bylo 40 milionů, příští rok 30 milionů a poslední splátka by činila 11 milionů.

Další desetimiliony, ale spíše ke stu milionů, bude potřeba na rekonstrukci, protože zámek je značně vybydlený a velmi bariérový. O této nezbytné položce radnice prozatím mlčí.

Využití pro zámek město bude podle radnice mít, variant je více. Mezi ně patří návrh, že část zámku by sloužila jako takzvaný Dům animace a pro potřeby mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Už dříve radnice naznačila, že zámek by spolu s Anifilmem mohla částečně využívat také městská základní umělecká škola, která potřebuje další prostory. Další možnou variantou je přestěhovat tam úředníky ze soukromé budovy S toweru, kterou má město částečně pronajatou.

Zámek vlastní firma Ústí Development ze skupiny MEI. Jedna z nejstarších budov v Liberci v minulosti prošla mnoha přestavbami a původního v ní mnoho není. Nejcennější je kaple, kterou nechala v letech 1604 až 1606 k zámku přistavět Kateřina z Redernu. V minulosti sloužil zámek nejen jako šlechtické sídlo, ale byl v něm i soud, ubytovna, ředitelství Státních lesů a statků, vysoká škola a v době své největší slávy tam měl Skloexport jednu z nejrozsáhlejších expozic skla na světě. Nyní je zámek po většinu roku prázdný. O jeho možném získání ze strany města se mluví několik posledních let.

